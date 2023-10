Αξιωματούχος πληροφοριών της Αιγύπτου λέει ότι το Ισραήλ αγνόησε τις προειδοποιήσεις τους για «κάτι μεγάλο» Κόσμος 18:31, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν επικεντρωθεί στις μάχες στη Δυτική Όχθη και υποτίμησαν την απειλή από τη Χαμάς στη Γάζα