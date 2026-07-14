Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Αμεση απάντηση της Τεχεράνης

Σε μια ακόμη, την τρίτη κατά σειρά, νυχτερινή επίθεση κατά στόχων του Ιράν επιδόθηκε μετά τα μεσάνυχα η Αμερική, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM).

Οπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, στο στόχαστρο των τελευταίων αυτών επιδρομών βρέθηκαν ιρανικά συστήματα επιτήρησης -συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων παράκτιας παρακολούθησης- καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις που σχετίζονται με drones και πυραυλικά συστήματα.

Σύμφωνα με την CENTCOM, οι επιχειρήσεις διεξάγονται κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ενώ στόχος είναι να αποδυναμωθεί η ικανότητα της Τεχεράνης να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, ειδικότερα μετά τις πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

«Τα πλήγματα αυτά θα συνεχίσουν να επιφέρουν βαρύ κόστος στις ιρανικές δυνάμεις, υποβαθμίζοντας την ικανότητά τους να επιτίθενται σε αθώους πολίτες και στην εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αμεση απάντηση από την Τεχεράνη

Αμεση ήταν η απάντηση του Ιράν το οποίο εξαπέλυσε drones εναντίον των αμερικανικών αντιπυραυλικών συστημάτων Patriot που είναι εγκατεστημένα στο Κουβέιτ. Σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο στρατός της χώρας ανακοίνωσε ότι έπληξε κρίσιμες αμυντικές υποδομές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων συστοιχιών αεράμυνας, δεξαμενών καυσίμων και συστημάτων επικοινωνίας.

Η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη σχετική προειδοποίηση του Τραμπ, ο οποίος είχε προαναγγείλει κλιμάκωση των επιχειρήσεων.

Στο στόχαστρο μυστική πυρηνική εγκατάσταση;

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το «Pickaxe Mountain» στο πλαίσιο των ενεργειών τους κατά του Ιράν (Το Pickaxe Mountain είναι η κωδική ονομασία που χρησιμοποιούν οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών για μια άκρως απόρρητη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν).

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο σημείωσε ότι υπάρχουν φορές που διαφωνεί μαζί του και ότι δεν διστάζει να του το εκφράσει. «Τα πάμε πολύ καλά με τον Νετανιάχου», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Μερικές φορές διαφωνώ μαζί του και του το λέω».

Επιπλέον, ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, ενώ η ναυσιπλοΐα για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη.

Επίσης, γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του Στενού, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

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