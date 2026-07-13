Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και στόχευσε αμερικανικό πλοίο

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Κουβέιτ με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο ένα «εχθρικό» αμερικανικό πλοίο, χρησιμοποιώντας πυραύλους κρουζ.

Πηγή: skai.gr

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