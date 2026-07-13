Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έπληξε αμερικανικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και στόχευσε αμερικανικό πλοίο

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο ένα «εχθρικό» αμερικανικό πλοίο, χρησιμοποιώντας πυραύλους κρουζ

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ιρανικοί πύραυλοι

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο ιρανικός στρατός πραγματοποίησε επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο Κουβέιτ με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones).

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ιρανικός στρατός ανέφερε ότι έθεσε στο στόχαστρο ένα «εχθρικό» αμερικανικό πλοίο, χρησιμοποιώντας πυραύλους κρουζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή ΗΠΑ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark

Απόρρητο