«Παρεξήγηση»: Εκείνος πάλευε να ξεφύγει από καρχαρία και η γυναίκα του φώναζε να σταματήσει τις ανοησίες

Μια γυναίκα από το Κονέκτικατ, που δεν είχε αντιληφθεί ότι ο σύζυγός της δεχόταν επίθεση από καρχαρία, του φώναζε να «σταματήσει τις ανοησίες», καθώς εκείνος παρασυρόταν κάτω από το νερό.

Η Μάρσι Σβάιτσερ νόμισε αρχικά ότι ο σύζυγός της, Τζον Σβάιτσερ, της έκανε μια αστεία φάρσα κατά τη διάρκεια κατάδυσης με αναπνευστήρα στις Μπαχάμες.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το ζευγάρι, από την πόλη Νάιαντικ κοντά στο Νιου Χέιβεν, συμμετείχε σε εκδρομή που διοργανώθηκε στο πλαίσιο κρουαζιέρας για να γιορτάσει την 40ή επέτειο του γάμου του, μαζί με τους δύο ενήλικους γιους τους, τον Τομ και τον Τζο, όταν η εκδρομή τους πήρε δραματική τροπή.

«Η γυναίκα μου μού φώναζε να σταματήσω τις ανοησίες», δήλωσε ο 69χρονος Τζον Σβάιτσερ στη Daily Mail.

Ο γιος του, Τομ, είχε δει τη σκιά ενός υφαλοκαρχαρία μήκους περίπου δύο μέτρων να κατευθύνεται προς τον πατέρα του, αμέσως αφού εκείνος είχε βουτήξει στο νερό. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να τον προειδοποιήσει πριν ο καρχαρίας τον δαγκώσει στην αριστερή κνήμη.

Ο Τζον περιέγραψε ότι κατάλαβε αμέσως πως είχε δεχθεί δάγκωμα και άρχισε να κολυμπά πανικόβλητος περίπου 12 μέτρα μέχρι να φτάσει στο σκάφος, όπου αποκαλύφθηκε η σοβαρότητα του τραυματισμού του.

Το τραύμα ήταν τόσο βαθύ, ώστε είχε αποκαλυφθεί το οστό του Τζον. Οι τρομοκρατημένοι συνεπιβάτες του προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία, δένοντάς του το πόδι με πετσέτες και αυτοσχέδιους αιμοστατικούς επιδέσμους.

«Δεν πέρασε από το μυαλό μου κάτι αρνητικό. Ήξερα ότι αιμορραγούσα, αλλά, σε γενικές γραμμές, δεν πονούσα», είπε.

Ο 69χρονος αποδίδει την έλλειψη έντονου πόνου στην αδρεναλίνη. Περίμενε περίπου 10 λεπτά μέχρι να φτάσει ταχύπλοο διάσωσης, το οποίο τον μετέφερε από το σκάφος της εκδρομής στο κρουαζιερόπλοιο, μέσω της ακτής. Εκεί ο γιατρός του πλοίου καθάρισε το τραύμα και του έκανε 26 ράμματα στο πόδι και ακόμη τέσσερα στο χέρι.

Πηγή: skai.gr

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