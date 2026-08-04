National Bank Open: Εντυπωσιακός ο Τσιτσιπάς, πέρασε στον β' γύρο

Την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του National Bank Open πανηγύρισε το βράδυ της Τρίτης (04/08) ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Τρία 24ωρα μετά την πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του ATP 1000 τουρνουά του Μόντρεαλ, ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στα κορτ του Καναδά, επικρατώντας με άνεση 2-0 σετ (6-4, 6-4) του Μάρτιν Νταμ μετά από μία ώρα και 29 λεπτά αγώνα.

Stefanos Tsitsipas putting his athleticism on display 😮‍💨



📺: #NBO26 LIVE on Sportsnet pic.twitter.com/wqnAgkL0QX — Sportsnet (@Sportsnet) August 4, 2026

Έχοντας ως σύμμαχο το εξαιρετικό του σερβίς, καθώς στο πρώτο σετ έχασε μόλις έξι πόντους στα servis games του (!), ο 28χρονος πρωταθλητής χρειάστηκε να κάνει μόνο ένα break - στο ένατο γκέιμ - για να πάρει το προβάδισμα στα σετ. Μάλιστα, το Νο.53 του κόσμου φρόντισε να προσφέρει στους θεατές και μία απολαυστική φάση, ίσως την κορυφαία του τουρνουά, πετυχαίνοντας έναν απίθανο πόντο παρά την τεράστια πίεση από τον αντίπαλό του.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε με την πλάτη στον... τοίχο, με τον Μάρτιν Νταμ να κάνει μπρέικ και να προηγείται με 2-0 στα γκέιμς. Η απάντηση του Έλληνα τενίστα ήταν άμεση, αφού με τρία σερί break στο σερβίς του αντιπάλου του (!), ανέτρεψε την κατάσταση και προηγήθηκε με 5-2, προτού πανηγυρίσει τη νίκη με το τελικό 6-4!

Επόμενος αντίπαλος του Στέφανου στον δρόμο προς τους «32» θα είναι ο 19χρονος Βραζιλιάνος, Ζοάο Φονσέκα, Νο.26 της παγκόσμιας κατάταξης.

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