Χιλιάδες φίλαθλοι, μαζί με σπουδαίες προσωπικότητες του ιταλικού και του διεθνούς ποδοσφαίρου, έδωσαν την Τρίτη (4/8) το «παρών» στην κηδεία του θρυλικού αρχηγού και αμυντικού της Μίλαν, Φράνκο Μπαρέζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Παρασκευή (31/7) σε ηλικία 66 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου στο Μιλάνο, παρουσία πολλών παλαιών συμπαικτών του, μεταξύ των οποίων οι Πάολο Μαλντίνι, Ρομπέρτο Μπάτζιο και Αλεσάντρο «Μπίλι» Κοστακούρτα, καθώς και εκπροσώπων της Μίλαν, που απέτισαν φόρο τιμής στον εμβληματικό αρχηγό των «ροσονέρι».

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Imaginez avoir aujourd’hui un Franco Baresi dans votre club. Un joueur qui arrive à 14 ans, devient titulaire à 18, puis capitaine à 22. Il devient l’un des plus forts à son poste, mais refuse de partir malgré deux descentes en deuxième division. Il guérit d’une maladie du sang,… — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 4, 2026

🇮🇹 | Curva Sud Milano attend the funeral of legendary Italian and AC Milan player Franco Baresi…🕊️❤️ pic.twitter.com/5lDlxn3s8d — ULTRA ATTACKIVE (@UltraAttackive) August 4, 2026

A final goodbye to Franco Baresi pic.twitter.com/98bng6HDyO — FootballAwaydays (@Awaydays23) August 4, 2026

Έξω από τη βασιλική είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες φίλαθλοι της Μίλαν, κρατώντας σημαίες, κασκόλ και φανέλες με το ιστορικό Νο6, ενώ σε πανό αναγραφόταν το μήνυμα «Ciao Capitano» («Αντίο, αρχηγέ»).

«Η αφοσίωσή του στην οικογένεια της Μίλαν, αλλά και συνολικά στο ποδόσφαιρο, ήταν ο λόγος που τον αγαπούσαν όλοι», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Αθλητισμού, Αντρέα Αμπόντι, σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα Ενημέρωσης. Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, η FIFA και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Μπαρέζι κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ιταλία το 1982, ενώ αγωνίστηκε και στον τελικό του Μουντιάλ του 1994. Ως αρχηγός της Μίλαν τη δεκαετία του 1980 και του 1990 πανηγύρισε τρία Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League και έξι πρωταθλήματα Ιταλίας.

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 1997, έχοντας καταγράψει 719 συμμετοχές με τη φανέλα της Μίλαν, επίδοση που ξεπέρασε μόνο ο Πάολο Μαλντίνι.

Η Μίλαν δεν έχει ανακοινώσει την αιτία του θανάτου του. Είναι γνωστό πάντως ότι τον Αύγουστο του 2025 είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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