Ψάθα: Φωτογραφικό ντοκουμέντο από το δεύτερο ελικόπτερο που συνετρίβη

Στη δημοσιότητα δόθηκε φωτογραφικό υλικό-ντοκουμέντο από το δεύτερο ελικόπτερο που συνετρίβη και τυλίχθηκε στις φλόγες, μετά τη σύγκρουσή του στον αέρα με άλλο ελικόπτερο πάνω από την Ψάθα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβοιωτία.

Στις εικόνες, που εξασφάλισε το ΕΡΤNews, αποτυπώνονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, όπως εντοπίστηκαν στην περιοχή, μετά το τραγικό συμβάν.

Εντωμεταξύ, νωρίτερα, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Δ.Α.Ε.Ε., με επικεφαλής τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και τη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού.

Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone), με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής.

Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Αρχές, για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας. Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει την έρευνα, αξιοποιώντας εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Πηγή: skai.gr

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