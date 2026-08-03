Αμαζόνιος: Αποκαλύφθηκαν χωματουργικά έργα άγνωστου πολιτισμού 3 εκατ. ανθρώπων που αλλάζει την Iστορία

Για δεκαετίες ο Αμαζόνιος θεωρούνταν μία από τις τελευταίες πραγματικά «παρθένες» περιοχές της Γης, όπου πριν από την άφιξη των Ευρωπαίων ζούσαν μόνο μικρές, διάσπαρτες κοινότητες ιθαγενών.

Μια νέα διεθνής επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature έρχεται πλέον να ανατρέψει αυτή την εικόνα, αποκαλύπτοντας ότι κάτω από το πυκνό τροπικό δάσος κρύβονται τα ίχνη ενός άγνωστου μέχρι σήμερα πολιτισμού, ο οποίος ενδέχεται να αριθμούσε έως και 3 εκατομμύρια κατοίκους.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών, καθώς δείχνει ότι μεγάλες εκτάσεις του Αμαζονίου δεν ήταν αδιατάρακτη φύση, αλλά ένα τοπίο που είχε διαμορφωθεί συστηματικά από τον άνθρωπο επί αιώνες.

a , Piloto. b , D. Schaan. c , Fazenda Atlântica. d , amag34/Lid24_05_43a. e , Lid24_05_44a. f , Lid24_09_1b. Η σκίαση λόφων και τα χρώματα εφαρμόζονται σε ψηφιακά μοντέλα εδάφους. Οι αριθμοί με πλάγια γραφή υποδεικνύουν το σχετικό υψόμετρο (μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας) που προέρχεται από αυτά τα μοντέλα. Πηγή φωτογραφίας: nature.com

Η τεχνολογία που «είδε» κάτω από το δάσος

Η ανακάλυψη έγινε χάρη στην τεχνολογία LiDAR (Light Detection and Ranging), η οποία χρησιμοποιεί παλμούς λέιζερ από αεροσκάφη για να «διαπερνά» την πυκνή βλάστηση και να δημιουργεί τρισδιάστατους χάρτες του εδάφους.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν σαρώσεις σε περίπου 4.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα του νοτιοδυτικού Αμαζονίου, κυρίως στην πολιτεία Άκρε της Βραζιλίας, και εντόπισαν 396 άγνωστα μέχρι σήμερα χωματουργικά έργα, ανεβάζοντας θεαματικά τον αριθμό των γνωστών αρχαιολογικών θέσεων στην περιοχή.

Ένας άγνωστος πολιτισμός

Οι αρχαιολόγοι αποδίδουν τα μνημεία σε έναν μέχρι πρότινος άγνωστο πολιτισμό, τον οποίο ονομάζουν Aquiry, από τον ποταμό Acre.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ο πολιτισμός αυτός αναπτύχθηκε περίπου μεταξύ 600 π.Χ. και 850 μ.Χ., δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο κοινοτήτων που μοιράζονταν κοινή θρησκευτική, κοινωνική και πολιτική παράδοση.

Οι οικισμοί δεν αποτελούσαν μία ενιαία αυτοκρατορία, αλλά ένα πλέγμα αλληλοσυνδεόμενων κέντρων, τα οποία επικοινωνούσαν μέσω ευθύγραμμων δρόμων και λειτουργούσαν ως χώροι τελετών, συγκεντρώσεων, ανταλλαγών και λήψης αποφάσεων.

Γεωγλυφικά και τεράστια έργα

Τα μνημεία που εντοπίστηκαν εντυπωσιάζουν για την κλίμακά τους.

Πρόκειται για τεράστια γεωγλυφικά και χωματουργικά έργα που σχηματίζουν κύκλους, τετράγωνα, ορθογώνια και οκτάγωνα, περιβαλλόμενα από βαθιές τάφρους και ψηλά αναχώματα. Πολλά από αυτά συνδέονται με ευθείς δρόμους μήκους αρκετών χιλιομέτρων, στοιχείο που φανερώνει κεντρικό σχεδιασμό και προηγμένη οργάνωση.

Οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι οι κατασκευές δεν χρησιμοποιούνταν ως οχυρώσεις, αλλά ως μεγάλα τελετουργικά και κοινωνικά κέντρα, όπου συγκεντρώνονταν οι κάτοικοι διαφορετικών κοινοτήτων για θρησκευτικές, πολιτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Πόσοι άνθρωποι ζούσαν στον Αμαζόνιο;

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά συμπεράσματα της μελέτης αφορά τον πληθυσμό.

Με βάση τον αριθμό των κατασκευών, τα μαθηματικά μοντέλα και τη χωρική κατανομή των οικισμών, οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο πολιτισμός των Aquiry ενδέχεται να αριθμούσε από 1,25 έως και 3 εκατομμύρια κατοίκους κατά την περίοδο της μεγαλύτερης ακμής του.

Παράλληλα, εκτιμούν ότι κάτω από το τροπικό δάσος παραμένουν κρυμμένα 20.000 έως και 30.000 ακόμη χωματουργικά έργα, γεγονός που σημαίνει ότι μόνο ένα μικρό μέρος του αρχαίου τοπίου έχει μέχρι σήμερα αποκαλυφθεί.

Ο Αμαζόνιος δεν ήταν «παρθένος»

Η μελέτη ανατρέπει μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες της αρχαιολογίας.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι κάτοικοι του Αμαζονίου δεν ζούσαν απλώς μέσα στο δάσος, αλλά το διαμόρφωναν ενεργά. Δημιουργούσαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, διαχειρίζονταν τη βλάστηση, κατασκεύαζαν δρόμους και τελετουργικά κέντρα και διαμόρφωναν το τοπίο σε μεγάλη κλίμακα, χωρίς όμως να καταστρέφουν το οικοσύστημα.

Η εικόνα ενός εντελώς ανέγγιχτου Αμαζονίου πριν από την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία φαίνεται πλέον να εγκαταλείπεται, καθώς ολοένα περισσότερα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι μεγάλες περιοχές του δάσους αποτελούσαν προϊόν μακροχρόνιας ανθρώπινης διαχείρισης.

Το μυστήριο της εξαφάνισης

Παρά την εντυπωσιακή έκταση του πολιτισμού, οι ερευνητές δεν γνωρίζουν ακόμη γιατί εξαφανίστηκε.

Οι ενδείξεις δείχνουν ότι η παρακμή του σημειώθηκε μεταξύ 850 και 950 μ.Χ., περίπου την ίδια περίοδο που κατέρρευσαν και άλλοι μεγάλοι προκολομβιανοί πολιτισμοί της αμερικανικής ηπείρου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία για τα αίτια, ενώ οι επιστήμονες θεωρούν ότι η συνέχιση των ερευνών στον Αμαζόνιο ενδέχεται να αποκαλύψει χιλιάδες ακόμη άγνωστους οικισμούς και να φωτίσει μία από τις μεγαλύτερες χαμένες ιστορίες της ανθρώπινης προϊστορίας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.