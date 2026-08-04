Η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη των υδάτων στον Δούναβη στη Σερβία αποκάλυψε αρκετά ναυάγια του γερμανικού πολεμικού ναυτικού από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σερβικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι διάφοροι περαστικοί αναρριχούνται στα διαβρωμένα απομεινάρια του πρώην στόλου των Ναζί κοντά στο ποτάμιο λιμάνι του Πράχοβο.

Τα ναυάγια αυτά είχαν γίνει ορατά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια των θερμών καλοκαιριών τα τελευταία χρόνια.

High and DRY Reich! - Europe's heatwave exposes Hitler's scuttled fleet on Serbia's Danube



The warships were scuttled by retreating Nazi forces in 1944.



Some wrecks may still contain unexploded ammunition, posing a danger to river traffic.



Serbia and the EU are working to… pic.twitter.com/gvWn3EAKFD — Viory Video (@vioryvideo) August 2, 2026

Η συγκέντρωση ναυαγίων σε αυτό το τμήμα του Δούναβη, ακριβώς πριν από τις λεγόμενες «Σιδερένιες Πύλες» --ένα φαράγγι του Δούναβη στα σύνορα μεταξύ Σερβίας και Ρουμανίας-- μπορεί να εξηγηθεί από τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το Γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό βύθισε σκόπιμα τμήματα του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας σε εκείνη την περιοχή. Η ναυτική δύναμη βρισκόταν σε υποχώρηση και καταδιωκόταν από τη σοβιετική στρατιωτική νηοπομπή του Δούναβη. Τα περίπου 200 πλοία που βυθίστηκαν είχαν ως στόχο να καταστήσουν τον Δούναβη απροσπέλαστο για τους διώκτες τους.

Τα ναυάγια κοντά στο Πράχοβο αποτελούν σημαντικό και επικίνδυνο εμπόδιο για τη ναυσιπλοΐα στον Δούναβη όταν η στάθμη του νερού είναι χαμηλή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα για τη σταδιακή ανέλκυση των παλαιών πλοίων των Ναζί, τα οποία βρίσκονται σ ένα ιδιαίτερα δύσκολο σημείο.

Πηγή: skai.gr

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