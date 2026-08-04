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Ινδικό αλιευτικό χτυπήθηκε και βυθίστηκε κοντά στην Υεμένη - Σώοι οι 14 ναυτικοί

Ο υπουργός Ναυτιλίας της Ινδίας ανακοίνωσε ότι το ινδικό αλιευτικό MSV Faize Noore Oliya επλήγη από βλήμα κοντά στα χωρικά ύδατα της Υεμένης

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Ο υπουργός Ναυτιλίας της Ινδίας ανακοίνωσε ότι το ινδικό αλιευτικό MSV Faize Noore Oliya επλήγη από βλήμα κοντά στα χωρικά ύδατα της Υεμένης, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να βυθιστεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, και οι 14 ναυτικοί, εκ των οποίων 13 Ινδοί, διασώθηκαν με ασφάλεια από την Ακτοφυλακή της Υεμένης και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μόχα.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: πλοίο Κρίση στη Μέση Ανατολή Ερυθρά Θάλασσα Υεμένη
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