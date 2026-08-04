Ο Άρης συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τον μεταγραφικό σχεδιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν, με τους «κίτρινους» να ανακοινώνουν το απόγευμα της Τρίτης (04/08) την απόκτηση του Ράφα Μιρ.

Οι Θεσσαλονικείς γνωστοποίησαν πως ο Ισπανός επιθετικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από τη Σεβίλλη - το συμβόλαιό του με τους Ανδαλουσιανούς ολοκληρώνεται το 2027 - με τον σύλλογο και τον ποδοσφαιριστή να έρχονται σε συμφωνία για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Θυμίζουμε πως ο 29χρονος άσος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη και σήμερα πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, βάζοντας εν συνεχεία την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Rafa Mir με τη μορφή δανεισμού για έναν χρόνο από την Sevilla FC και συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για επέκταση για ακόμη έναν χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 (το συμβόλαιό του με την ισπανική ομάδα λήγει το καλοκαίρι του 2027).

Ο Rafael Mir Vicente, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 18 Ιουνίου 1997 στη Μούρθια της Ισπανίας.

Αναδειχθείς από τις φημισμένες ακαδημίες της Valencia, ο χαρισματικός Ισπανός επιθετικός έκανε νωρίς το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα των «Νυχτερίδων» πριν πάρει μεταγραφή το 2018 για την αγγλική Wolverhampton.

Ακολούθησαν δανεισμοί σε Las Palmas, Huesca και Nottingham Forest, με τη θητεία του στην Huesca να ξεχωρίζει, καθώς πέτυχε 25 γκολ σε 57 συμμετοχές.

Οι εξαιρετικές του εμφανίσεις προκάλεσαν το ενδιαφέρον της Sevilla, η οποία τον απέκτησε το καλοκαίρι του 2021.

Με τη φανέλα του συλλόγου της Ανδαλουσίας κατέγραψε δεκάδες συμμετοχές στη LaLiga, το UEFA Champions League και το UEFA Europa League, πανηγυρίζοντας, μάλιστα, την κατάκτηση του Europa League το 2023. Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε ως δανεικός στη Valencia.

Σε διεθνές επίπεδο ο Rafa Mir υπήρξε στέλεχος των μικρών εθνικών ομάδων της Ισπανίας, κατακτώντας το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U21 το 2019, ενώ ήταν μέλος και της εθνικής Ισπανίας που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Από σήμερα ο Rafael Mir Vicente ανήκει στην οικογένεια του ΑΡΗ!

Bienvenido, Rafa!

«Στόχος μου είναι να πετύχω όσα περισσότερα γκολ»

Μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, ο Rafa Mir, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας μας:

«Είμαι ενθουσιασμένος που έρχομαι στον ΑΡΗ και πραγματικά ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με τους νέους μου συμπαίκτες.

Έχω πολύ μεγάλη όρεξη να δουλέψουμε όλοι μαζί, ώστε μαζί και με τους φιλάθλους μας να πετύχουμε σπουδαία πράγματα τη νέα σεζόν.

Θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους του ΑΡΗ για την υποδοχή στο αεροδρόμιο και γενικά όλο τον οργανισμό του συλλόγου για την θέρμη με την οποία με υποδέχτηκαν.

Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στον ΑΡΗ και στόχος μου είναι να πετύχω όσα περισσότερα γκολ μπορώ, ώστε να συμβάλω στην επίτευξη των στόχων μας.

Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ανυπομονώ να γνωρίσω τους οπαδούς μας και να αγωνιστώ στο γήπεδό μας».



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.