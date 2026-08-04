Ρωσία: «Καθ’ οδόν για την Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό ο Λιβάι Γκαρσία»

Σε πολύ προχωρημένο στάδιο παρουσιάζεται από Μέσα στη Ρωσία η μεταγραφή του Λιβάι Γκαρσία στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, δημοσίευμα του «Metaratings» επισημαίνει ότι εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Μόσχας και πως πρόκειται να αναχωρήσει για την Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στο «τριφύλλι».

Νωρίτερα, υπήρξαν ρεπορτάζ στη Ρωσία που έκαναν λόγο για δύο όρους από πλευράς Σπαρτάκ Μόσχας ώστε να παραχωρήσουν με τη μορφή δανεισμού τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό.

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