Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ

Ο τελευταίος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, ξεκίνησε την Τρίτη στη Ρώμη και θα συνεχιστεί μέχρι την Πέμπτη, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν πλήρως προσηλωμένες στη στήριξη και των δύο κυβερνήσεων, καθώς προωθούν αυτή τη διαδικασία με τρόπο που θα εξασφαλίσει διαρκή ασφάλεια και για τις δύο χώρες, θα εξαλείψει τις απειλές κατά της ασφάλειας του Ισραήλ και θα αποκαταστήσει την κρατική εξουσία του Λιβάνου σε ολόκληρο το νότο», έγραψε ο Πίγκοτ σε ανάρτησή του στο X.

Πηγή: skai.gr

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