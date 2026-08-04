Ρέθυμνο: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Αγίου Βασιλείου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, καθώς από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τις αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας Κρήτης. Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του δημάρχου Αγίου Βασιλείου με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρίας Λιονή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η εικόνα των εκτεταμένων καταστροφών που άφησε πίσω της η πυρκαγιά, με σημαντικές ζημιές στον πρωτογενή τομέα, στις κατοικίες, στις επιχειρήσεις και στις δημοτικές υποδομές, ενώ έγινε αναφορά και στις αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη στενού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε οι αυτοψίες και η καταγραφή των ζημιών να ολοκληρωθούν με ταχύτητα και πληρότητα, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες στήριξης των πυρόπληκτων κατοίκων και παραγωγών. Η Μαρία Λιονή επισήμανε ότι οι επιτροπές της Περιφέρειας βρίσκονται ήδη στο πεδίο, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες αυτοψίες και καταγραφές, με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Από την πλευρά της ΠΟΓΕΔΥ εκφράστηκε η στήριξη των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων προς τους κατοίκους της περιοχής, καθώς και η διάθεση των υπηρεσιών να συμβάλουν στην ολοκλήρωση του έργου των καταγραφών και της τεχνικής υποστήριξης το συντομότερο δυνατό.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου υπογράμμισε ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ταχεία μετάβαση στην επόμενη ημέρα και την ουσιαστική στήριξη των πολιτών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά, ευχαριστώντας την αντιπεριφερειάρχη, την ΠΟΓΕΔΥ και τα στελέχη των υπηρεσιών για τη συμβολή τους στην προσπάθεια αποκατάστασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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