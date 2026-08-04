Τουρκία: Ο Βρετανός Άντονι Τέιλορ, ανέλαβε διευθυντής ελίτ διαιτησίας

Ο πρώην διαιτητής της Premier League και του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Άντονι Τέιλορ, ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή ελίτ διαιτησίας στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπως ανακοινώθηκε την Τρίτη (4/8).

Ο 47χρονος Άγγλος ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα μία καριέρα 22 ετών, στη διάρκεια της οποίας διηύθυνε συνολικά 831 αγώνες. Τελευταία του παρουσία με τη σφυρίχτρα ήταν η αναμέτρηση Πορτογαλίας-Ισπανίας για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που διεξήχθη στο Ντάλας.

«Έχοντας διαιτητεύσει στο υψηλότερο επίπεδο, τόσο σε εγχώριες όσο και σε διεθνείς διοργανώσεις, χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να μεταφέρω αυτή την εμπειρία σε έναν ρόλο που επικεντρώνεται στη στρατηγική και τεχνική ανάπτυξη της ελίτ διαιτησίας στην Τουρκία», ανέφερε ο Τέιλορ.

«Θα συνεργαστώ με τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας για να συμβάλω στην εξέλιξη των διαιτητών και στην περαιτέρω αναβάθμιση του προγράμματος διαιτησίας, σύμφωνα με τα πρότυπα της UEFA και της FIFA», πρόσθεσε.

Ο Τέιλορ γίνεται ακόμη ένας πρώην κορυφαίος Άγγλος διαιτητής που αναλαμβάνει ρόλο στο εξωτερικό μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, ακολουθώντας τους Χάουαρντ Γουέμπ και Μαρκ Κλάτενμπεργκ, οι οποίοι εργάστηκαν σε υψηλόβαθμες θέσεις στη διαιτησία της Σαουδικής Αραβίας.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του σφύριξε επί 16 σεζόν στην Premier League, διευθύνοντας 432 αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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