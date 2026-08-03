Δήμαρχος ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Βοιωτία 

Δήμαρχος σε παραθαλάσσια πόλη της Στερεάς Ελλάδας είναι ένας από τους δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά στη Βοιωτία, η οποία επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η εταιρεία του δημάρχου είχε αναλάβει την κατασκευή του εναέριου δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, από το οποίο οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξεκίνησε η πυρκαγιά.

Κατά την Πολιτική Προστασία, μετά τις έρευνες που έγιναν για το ξέσπασμα της φωτιάς, διαπιστώθηκε πως προκλήθηκαν σπινθήρες από ταλάντωση αγωγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες.

Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν την πυρκαγιά που ξέσπασε και έχει προκαλέσει τεράστιες καταστροφές.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άτομα. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό κακουργήματος.

Πηγή: skai.gr

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