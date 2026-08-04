Τις τρομακτικές διαστάσεις που πήραν μέσα σε λίγα 24ωρα οι καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν Δυτική Αττική και Βοιωτία αποτύπωσαν νέοι χάρτες που δείχνουν την πορεία των πύρινων μετώπων.

Ακολουθεί μια αποτύπωση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς: από την πρώτη εστία έως τις τελευταίες αναζωπυρώσεις.

1η μέρα: 31 Ιουλίου

Η φωτιά ξεκινά από τη Βοιωτία και, μέσα σε λίγες ώρες, εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα, κατακαίγοντας εκτάσεις γύρω από τη Δομβρένα, τον Άγιο Νικόλαο και την Ξηρονομή

2η μέρα: 1 Αυγούστου

Το μέτωπο περνά στη Δυτική Αττική, κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τη Λούμπα. Ισχυροί άνεμοι αλλάζουν συνεχώς την εικόνα και δημιουργούν νέες επικίνδυνες εστίες.

3η μέρα: 2 Αυγούστου

Οι αναζωπυρώσεις ανοίγουν νέα μέτωπα. Οι φλόγες επεκτείνονται προς τα Μέγαρα και σε περιοχές νοτιότερα, αναγκάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν ταυτόχρονα σε πολλά και διαφορετικά σημεία.

4η μέρα: 3 Αυγούστου

Παρά τη σταδιακή βελτίωση της εικόνας, η αναζωπυρώσεις εξακολουθούν να αφήνουν το αποτύπωμά τους. Νέες καμένες εκτάσεις είναι, μεν μικρότερες, όμως αποδεικνύουν ότι η μάχη δεν είχε ακόμα τελειώσει.

Δείτε βίντεο:

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Και το τελικό αποτύπωμα είναι τεράστιο, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Κοπέρνικους: Η καμμένη έκταση σε Βοιωτία και Δυτική Αττική μόνο σε αυτό το σημείο ξεπέρασε τα 130.000 στρέμματα. Έως και τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 102.000 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

Μέσα σε 4 24ωρα, λοιπόν, σπίτια, κόποι μιας ζωής και αναμνήσεις έγιναν στάχτη από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία. Σήμερα κατάφεραν να επιστρέψουν όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν, να αφήσουν τα σπίτια τους και να επιστρέψουν και να δούνε την εικόνα, και η εικόνα που αντίκρισαν ήταν αποκαρδιωτική.

Πηγή: skai.gr

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