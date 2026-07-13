Τραμπ: Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και την Τρίτη 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στο Ηugh Hewit Show ότι το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και την Τρίτη.

Όταν ρωτήθηκε για το Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) που υπέγραψαν οι ΗΠΑ με το Ιράν, ο ένοικος του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι το είχε θέσει ως μια δοκιμασία προς το Ιράν, όμως η Τεχεράνη, όπως υποστήριξε, δεν ανταποκρίθηκε και δεν τήρησε όσα είχαν συμφωνηθεί.

Ακόμη, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το «Pickaxe Mountain στο πλαίσιο των ενεργειών τους κατά του Ιράν (Το Pickaxe Mountain είναι η κωδική ονομασία που χρησιμοποιούν οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών για μια άκρως απόρρητη πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν).

Παράλληλα, ο Τραμπ ανέφερε ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ωστόσο σημείωσε ότι υπάρχουν φορές που διαφωνεί μαζί του και ότι δεν διστάζει να του το εκφράσει. «Τα πάμε πολύ καλά με τον Νετανιάχου», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Μερικές φορές διαφωνώ μαζί του και του το λέω».

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν, δηλώνοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, ενώ η ναυσιπλοΐα για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν τον ρόλο του «Φύλακα του Στενού του Ορμούζ» και ότι θα επιβάλλουν τέλος 20% σε όλα τα φορτία που διακινούνται μέσω του Στενού, υποστηρίζοντας ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει το κόστος της αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή.

Η ανάρτηση του Τραμπ:

Το Στενό του Ορμούζ είναι ΑΝΟΙΧΤΟ και θα παραμείνει ΑΝΟΙΧΤΟ, με ή χωρίς το Ιράν. Επαναφέρουμε τον ΙΡΑΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ, όπως τον αποκαλούμε, επειδή εμποδίζει μόνο τα ιρανικά πλοία ή τους πελάτες του Ιράν να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Όλες οι υπόλοιπες χώρες θα έχουν δίκαιη και ελεύθερη πρόσβαση στο Στενό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα είναι, από αυτή τη στιγμή και στο εξής, γνωστές ως «Ο ΦΥΛΑΚΑΣ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ». Ωστόσο, για λόγους ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί του συνόλου κάθε φορτίου που διακινείται, ώστε να καλύπτεται κάθε κόστος που απαιτείται για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτό το ιδιαίτερα ασταθές τμήμα του κόσμου.

Η διαδικασία και η εφαρμογή του σχεδίου θα ξεκινήσουν αμέσως.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει τις προθέσεις του, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «αναλαμβάνουν τον έλεγχο» του Στενού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη παραβίασε τη συμφωνία που είχε επιτευχθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα λειτουργήσουν ως «φύλακας» του Στενού του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον θα πρέπει να αποζημιωθεί για τον ρόλο αυτό και ότι «θα πληρωθούμε για τη φύλαξη του Στενού».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε, τέλος, νέα επίθεση κατά της ιρανικής ηγεσίας, χαρακτηρίζοντάς την «μια κακή ομάδα ανθρώπων».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν «δεν διαθέτει πλέον τίποτα». Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι η ιρανική απειλή θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί πριν από 47 χρόνια, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι υπαναχώρησε από συμφωνία που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε ολοκληρωθεί έπειτα από 11 ώρες διαπραγματεύσεων, ζητώντας στη συνέχεια αλλαγές.

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν «δέχεται σκληρό πλήγμα» στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι το ιρανικό ναυτικό, η πολεμική αεροπορία και οι πυραυλικές δυνατότητες της χώρας έχουν «σχεδόν αφανιστεί». Ο Τραμπ απαρίθμησε επίσης Ιρανούς αξιωματούχους που, όπως είπε, έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις, την ώρα που οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων συνεχίζονται, μετά τη δήλωσή του το Σαββατοκύριακο ότι η εκεχειρία με την Τεχεράνη «έχει τελειώσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.