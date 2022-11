Νεκρός από σφαίρα στο κεφάλι Ιρανός επειδή πανηγύριζε την ήττα της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ

O 27χρονος Μεχράν Σαμάκ φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από τις δυνάμεις ασφαλείας στο βόρειο Ιράν το βράδυ της Τρίτης, αφότου πάτησε παρατεταμένα την κόρνα του αυτοκινήτου του, οδηγώντας στους δρόμους της πόλης Μπαντάρ ε- Ανζάλι.

O 27χρονος Μεχράν Σαμάκ

Αρκετοί αντικυβερνητικοί διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους χθες, για να πανηγυρίσουν την ήττα της ομάδας τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξάγεται στο Κατάρ. Βίντεο από αρκετές πόλεις έδειχναν πλήθη να ζητωκραυγάζουν και να χορεύουν στους δρόμους, πανηγυρίζοντας την ήττα της Εθνικής Ιράν καθώς θεωρούν την ομάδα εκπρόσωπο του καθεστώτος, κόντρα στο οποίο εξεγείρονται.

Οι παίκτες δεν τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο πριν από το πρώτο τους παιχνίδι, την ήττα με 6-2 από την Αγγλία, σε μια προφανή έκφραση αλληλεγγύης προς τους διαδηλωτές. Τον τραγούδησαν όμως στον αγώνα της Ουαλίας, τον οποίο κέρδισαν με 2-0, και στην αναμέτρηση με τις ΗΠΑ. Ορισμένοι διαδηλωτές το θεώρησαν ως προδοσία του σκοπού τους, παρόλο που υπήρχαν αναφορές ότι η ομάδα δέχτηκε έντονες πιέσεις από τις ιρανικές αρχές.

Το BBC Persian έλαβε ένα βίντεο που έδειχνε την ταφή του Σαμάκ το πρωί της Τετάρτης. Βίντεο επίσης που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ εναντίον ανθρώπων στη νοτιοδυτική πόλη Behbahan κατά τη διάρκεια της νύχτας. Άλλα βίντεο δείχνουν άνδρες και γυναίκες να πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη τον αποκλεισμό της εθνικής από το Παγκόσμιο Κύπελο.

Iranian government supporters shouting at the Iranians wearing the #WomanLifeFreedom t-shirts #USAvIRN @FIFAWorldCup pic.twitter.com/kEfwe25KBD