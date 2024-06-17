Η φετινή χρονιά έχει αποδειχθεί χρυσή μέχρι στιγμής για την κορεάτικη ποπ. Η λεγόμενη K-pop εξελίσσεται διαρκώς, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει δραστηριοποιείται και εκτός συνόρων Κορέας!

Εμείς ακούμε πολλή -πολλή!- κορεάτικη ποπ και τον τελευταίο μήνα προσέξαμε ότι οι K-pop κυκλοφορίες ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικές. Έτσι, μοιραζόμαστε μαζί σας τα αγαπημένα μας hits από την εκρηκτική επιστροφή του leader των BTS, αλλά και από τα νέα άλμπουμ τριων μελών των Exo.

D.O. – Blossom

O D.O. άνοιξε πρώτος για φέτος το καινούριο μουσικό του κεφάλαιο με μια ρομαντική και…ολάνθιστη κυκλοφορία. Το Blossom, που σηματοδοτεί την πιο φωτεινή του περίοδο μέχρι τώρα, αποτελεί ένα EP, το οποίο σε κάνει να νιώθεις ότι ταξιδεύεις. Στο πρώτο single που κυκλοφόρησε ως προάγγελος του μίνι άλμπουμ, ο Kyung-soo (όπως είναι το μικρό του όνομα) μας κέρασε Ποπκορν, με το απόλυτο up-beat τραγούδι, που ξέρεις, δεν ξέρεις τους στίχους, η μελωδία παίζει συνεχώς στο μυαλό σου, αρνούμενη να το εγκαταλείψει. Το Simple Joys, μένοντας πιστός στο γενικό, λουλουδένιο κόνσεπτ, ο D.O. τραγουδάει για τα απλά και μικρά πράγματα που μπορεί κάποτε να μην τον συγκινούσαν, όμως τώρα δίνει προσοχή ακόμα και σε αυτα. Όπως τα μικρά λουλούδια στο πλάι του δρόμου. Κάπου εδώ ας κάνουμε μια διακοπή για να παίξει το Ερωτευμενάκι της Άννας της Βίσση και συνεχίζουμε. Στα πιο τρυφερά του, στα My Dear και About Time, ο καλλιτέχνης μας αφοπλίζει με τα φωνητικά του, αλλά και με ένα έντονο συναίσθημα που ανιχνεύουμε στη φωνή του, το οποίο απογειώνει τόσο το τραγούδι, όσο και την επιθυμία μας να το ουρλιάζουμε μπροστά από έναν καθρέφτη, λες και μόλις έχουμε χάσει κάποιο μεγάλο έρωτα. Μια τυπική Κυριακή, δηλαδή. Ό,τι πρέπει για να επενδύσει τις καλοκαιρινές σας περιπτύξεις, και για εσάς που το ζείτε λίγο παραπάνω, συνιστάται για κινηματογραφικό road trip.

Chen – Door

Για όσους δεν είναι οικείοι με τον κόσμο της K-pop, ο Chen έχει μια από τις πιο καθηλωτικές φωνές που έχεις ακούσει ποτέ. Η φωνή του θα μπορούσε να αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος τέχνης. Καθώς ακούς τα άλμπουμ του μετρ της μπαλάντας, νιώθεις πως ακούς κάποιον πίνακα ζωγραφικής, αν βγάζει νόημα αυτό. Το δεύτερο μέλος του Κορεάτικου γκρουπ των Εxo, που κυκλοφορεί σόλο EP το τελευταίο διάστημα, είναι γνωστό για την μουσική που σε ταξιδεύει, σε ανατριχιάζει και σε συγκινεί. Είναι μονόδρομος. Η φωνή του αγκαλιάζει το πιάνο, ενώ παράλληλα παίζει κυνηγητό με τον απαλό ήχο της κιθάρας. Στο 4ο μίνι άλμπουμ της δισκογραφίας του με τίτλο Door, ο Jongdae περνάει την πόρτα που του δίνει πρόσβαση σε μια νέα εποχή. Ενώ μας χαρίζει μερικές από τις σταθερά αφοπλιστικές μπαλάντες του, όπως μόνο εκείνος ξέρει, με τo Dandelion και το Starlight να κλέβουν την παράσταση, ο τραγουδιστής κάνει την έκπληξη με το Fall in Love Again, το ποπ bop του άλμπουμ, αλλά και το groovy sensation, Playlist. Αν θέλεις να “βουτήξεις” για πρώτη φορά στον απέραντο βυθό της K-Pop, ο Chen είναι η ιδανική επιλογή που θα σε παρασύρει στο πιο ρομαντικό και ταυτόχρονα ξεσηκωτικό σύμπαν!

Suho – 1 to 3

Mayday, Mayday! Εδώ και αρκετό καιρό είχε ανακοινώσει ο Kim Junmyeon ή όπως είναι το καλλιτεχνικό του, Suho την δισκογραφική του επιστροφή, η οποία προσγειώθηκε από… άλλον πλανήτη! Με αισθητική και κόνσεπτ βγαλμένα από το διάστημα, ο Suho δεν μας χάρισε απλά ένα EP, αλλά την πιο πολύχρωμη και τολμηρή του καλλιτεχνική πλευρά! Στο 1 to 3, δεν αποχωρίζεται τον ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας που συντροφεύει τόσο τα πιο ποπ του κομμάτια, όσο και τις τρυφερές του μπαλάντες. Ο αρχηγός των Exo, σε συνεπαίρνει σε ένα διαγαλαξιακό κόσμο, που τα έχει όλα! Την ποπ ιέρεια του άλμπουμ, το ομώνυμο 1 to 3, το ποπ hit του άλμπουμ, το σχεδόν δυστοπικό Mayday που αποτελεί μια μουσική κατηγορία από μόνο του, το εθιστικό groovy Moonlight και το Wishful Thinking: εκεί που η ηλεκτρική κιθάρα σκάει σαν μετεωρίτης πλάι στην αιθέρια φωνή του Junmyeon. Το Zero Gravity πετυχαίνει τον σκοπό του, αψηφά τους νόμους της βαρύτητας σε όλα τα επίπεδα κι εμείς μένουμε με μια out-of-body εμπειρία.

