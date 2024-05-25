Μετά τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς, Γάλλοι τουρίστες απομακρύνθηκαν σήμερα από τη Νέα Καληδονία, την επομένη του θανάτου και έβδομου ανθρώπου εν μέσω των ταραχών που συνεχίζονται στο αρχιπέλαγος του νότιου Ειρηνικού παρά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν σε αυτό το γαλλικό υπεράκτιο έδαφος.

Οι τουρίστες απομακρύνθηκαν με στρατιωτικά αεροσκάφη προς την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία από το αεροδρόμιο Ματζέντα της Νουμεά, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Το διεθνές αεροδρόμιο Τοντοούτα, όπου δεν πραγματοποιούνται εμπορικές πτήσεις από τις 14 Μαΐου, θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως την Τρίτη.

«Συνεχίζονται τα μέτρα για την επιστροφή αλλοδαπών και Γάλλων τουριστών», ανέφερε σε ανακοίνωση της η γαλλική Ύπατη Αρμοστεία.

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είχαν ξεκινήσει από την Τρίτη τον επαναπατρισμό των υπηκόων τους με τον ίδιο τρόπο. Χθες, πολίτες του Βανουάτου εγκατέλειψαν τη Νέα Καληδονία με γαλλικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η κατάσταση βελτιώνεται σταδιακά για τους πολυάριθμους ανθρώπους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο γαλλικό αρχιπέλαγος του νότιου Ειρηνικού, που σείεται από ταραχές από τις 13 Μαΐου.

Χθες, ο εισαγγελέας της Νουμέα, ο Ιβ Ντυπά, ανακοίνωσε ότι ένας 48χρονος άνδρας σκοτώθηκε από αστυνομικό.

Η υιοθέτηση εκλογικής μεταρρύθμισης από τους γερουσιαστές και στη συνέχεια από τους βουλευτές στο Παρίσι πυροδότησε τις ταραχές και ένα κύμα βίας στο νησί, πρωτοφανές εδώ και τέσσερις δεκαετίες.

Η επίμαχη εκλογική μεταρρύθμιση θα διευρύνει το εκλογικό σώμα στις περιφερειακές εκλογές στη Νέα Καληδονία, κάτι που οι υποστηρικτές της ανεξαρτησίας φοβούνται ότι θα αμβλύνει την επίδραση της ψήφου των αυτοχθόνων Κανάκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.