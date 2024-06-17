Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε συνομιλίες για να αναπτύξει περισσότερα πυρηνικά όπλα βγάζοντάς τα από συνθήκες αποθήκευσης και θέτοντάς τα σε ετοιμότητα ενόψει της αυξανόμενης απειλής από τη Ρωσία και την Κίνα, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της Συμμαχίας.

Όπως δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα Telegraph ο Γενς Στόλτενμπεργκ, θα υπάρξουν διαβουλεύσεις ανάμεσα στα μέλη της συμμαχίας για διαφάνεια γύρω από τη χρήση του πυρηνικού τους οπλοστασίου ως αποτρεπτικό παράγοντα.

"Δεν θα υπεισέλθω σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες σχετικά με το πόσες πυρηνικές κεφαλές θα πρέπει να είναι λειτουργικές και πόσες να αποθηκευτούν, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε σε διαβουλεύσεις για αυτά τα ζητήματα. Αυτό ακριβώς είναι που κάνουμε", δήλωσε στην εφημερίδα.

"Η διαφάνεια βοηθάει στο να επικοινωνήσουμε το άμεσο μήνυμα ότι εμείς, φυσικά, είμαστε μια συμμαχία με πυρηνικά. Ο στόχος του ΝΑΤΟ είναι ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά όπλα, αλλά όσο υπάρχουν τα πυρηνικά όπλα, θα παραμείνουμε μια συμμαχία με πυρηνικά, γιατί ένας κόσμος όπου η Ρωσία, η Κίνα και η Βόρεια Κορέα έχουν πυρηνικά όπλα και το ΝΑΤΟ δεν έχει, είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος", σχολίασε ο ίδιος.

Όπως είπε ο Στόλτενμπεργκ την περασμένη εβδομάδα, τα πυρηνικά όπλα είναι "η έσχατη εγγύηση ασφάλειας" του ΝΑΤΟ και ένα μέσο για τη διατήρηση της ειρήνης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα για να αμυνθεί σε ακραίες συνθήκες. Κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους ευρωπαίους συμμάχους τους ότι ωθούν τον κόσμο στο χείλος της πυρηνικής σύγκρουσης δίνοντας στην Ουκρανία όπλα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, μερικά από τα οποία χρησιμοποιούνται εναντίον ρωσικού εδάφους.

Το ΝΑΤΟ, το οποίο έχει αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στον συντονισμό των προμηθειών όπλων στο Κίεβο, σπάνια μιλάει για όπλα δημόσια, αν και είναι γνωστό ότι οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πυρηνικές βόμβες σε πολλές τοποθεσίες στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

