Σύγκρουση τρένων με τουλάχιστον 13 νεκρούς στην Ινδία - Εικόνες χάους 

Το Kanchanjunga Express χτυπήθηκε από εμπορική αμαξοστοιχία - Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες στις οποίες φαίνονται τα δύο τρένα, με πολλά βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί και πέσει στο πλάι

UPDATE: 10:28
ΙΝΔΙΑ

Επιβατικό τρένο χτυπήθηκε από εμπορική αμαξοστοιχία στην πόλη Νταρζίλινγκ στο ανατολικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία, ενώ αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς (ο αρχικός απολογισμός μιλούσε για 5 θύματα.

±Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν», επεσήμανε ο Αμπχισέκ Γκούπτα ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας. «Τρία βαγόνια του τρένου εξπρές εκτροχιάστηκαν», πρόσθεσε.

Άλλοι αξιωματούχοι της εταιρείας σιδηροδρόμων εξέφρασαν την ανησυχία ότι ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι επιβάτες στα βαγόνια, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες στις οποίες φαίνονται τα δύο τρένα, με πολλά βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί και πέσει στο πλάι.

Ένα βαγόνι βρίσκεται στον αέρα ισορροπώντας πάνω σε ένα άλλο. Διασώστες και περίοικοι έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τον τόπο του ατυχήματος.

Ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι δεν θα είναι υψηλός καθώς δύο από τα τρία βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί μετέφεραν μόνο εμπορεύματα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η πρωθυπουργός της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζίλ  εξήγησε ότι το Kanchanjunga Express, που συνδέει τα βορειοανατολικά κρατίδια Άσαμ και Τριπούρα με τη Δυτική Βεγγάλη, χτυπήθηκε από εμπορική αμαξοστοιχία.

«Γιατροί, ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο», τόνισε ο ίδιος.

Η Ινδία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο και στη χώρα έχουν σημειωθεί πολλά φονικά σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ασφάλεια έχει ενισχυθεί χάρη στις επενδύσεις και τις τεχνολογικές βελτιώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

