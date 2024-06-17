Επιβατικό τρένο χτυπήθηκε από εμπορική αμαξοστοιχία στην πόλη Νταρζίλινγκ στο ανατολικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία, ενώ αξιωματούχος της τοπικής αστυνομίας έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς (ο αρχικός απολογισμός μιλούσε για 5 θύματα.

±Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν», επεσήμανε ο Αμπχισέκ Γκούπτα ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας. «Τρία βαγόνια του τρένου εξπρές εκτροχιάστηκαν», πρόσθεσε.

Άλλοι αξιωματούχοι της εταιρείας σιδηροδρόμων εξέφρασαν την ανησυχία ότι ενδέχεται να υπάρχουν εγκλωβισμένοι επιβάτες στα βαγόνια, όμως προς το παρόν δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες.

A Kanchanjunga Express train met with an accident in Bengal's Siliguru on Monday. The train was en route to the Sealdah station in Kolkata and the accident happened when a goods train hit it from behind in Siliguri's Rangapani region.



The collision happened soon after the… pic.twitter.com/vAlkmfeThx — IndiaToday (@IndiaToday) June 17, 2024

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν εικόνες στις οποίες φαίνονται τα δύο τρένα, με πολλά βαγόνια να έχουν εκτροχιαστεί και πέσει στο πλάι.

Trains collide in eastern India, killing at least 5 with rescue work ongoing https://t.co/h5pHfEdgFp — The Associated Press (@AP) June 17, 2024

Ένα βαγόνι βρίσκεται στον αέρα ισορροπώντας πάνω σε ένα άλλο. Διασώστες και περίοικοι έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τον τόπο του ατυχήματος.

Deeply concerned about the recent train accident in West Bengal.

Kanchanjunga Express Accident: Goods Train Collides with Kanchanjungha Express near Rangapani, close to New Jalpaiguri Station; Many Injured.

Our thoughts are with those affected. Wishing for the safety of everyone. pic.twitter.com/pMQY15zQ6J — West Bengal Pradesh Mahila Congress (@WestBengalPMC) June 17, 2024

Ωστόσο ο αριθμός των θυμάτων εκτιμάται ότι δεν θα είναι υψηλός καθώς δύο από τα τρία βαγόνια που έχουν εκτροχιαστεί μετέφεραν μόνο εμπορεύματα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η πρωθυπουργός της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζίλ εξήγησε ότι το Kanchanjunga Express, που συνδέει τα βορειοανατολικά κρατίδια Άσαμ και Τριπούρα με τη Δυτική Βεγγάλη, χτυπήθηκε από εμπορική αμαξοστοιχία.

«Γιατροί, ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία σπεύδουν στο σημείο», τόνισε ο ίδιος.

Η Ινδία διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα σιδηροδρομικά δίκτυα στον κόσμο και στη χώρα έχουν σημειωθεί πολλά φονικά σιδηροδρομικά δυστυχήματα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ασφάλεια έχει ενισχυθεί χάρη στις επενδύσεις και τις τεχνολογικές βελτιώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.