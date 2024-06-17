Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο ότι ότι την 14.06.2024 προχώρησε στην πώληση ιδίων μετοχών που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, στην εταιρεία με την επωνυμία ZEPKO ENTERPRISES COMPANY LIMITED (η «ZEPKO»), συμφερόντων της οικογένειας του κ. Γεώργιου Προκοπίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. («Εταιρεία»), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 14.06.2024 προχώρησε στην πώληση ιδίων μετοχών που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της, στην εταιρεία με την επωνυμία ZEPKO ENTERPRISES COMPANY LIMITED (η «ZEPKO»), συμφερόντων της οικογένειας του κ. Γεώργιου Προκοπίου.

Η πώληση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής συνεργασίας των δύο μερών, η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη εκπαιδευτικού ιδρύματος με Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδών και περαιτέρω αναπτύξεις για οικιστικούς και γραφειακούς χώρους εντός του έργου του Ελληνικού, συνολικής επιτρεπόμενης δόμησης 86.000 τ.μ. Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα.

Ειδικότερα, η Εταιρεία πούλησε 3.534.734 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε 2,0% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε τιμή πώλησης €7,10 ανά μετοχή, μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής (OTC).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.