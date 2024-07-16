Νέες φωτογραφίες Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα

Φωτογραφίες πέντε Ισραηλινών γυναικών που υπηρετούσαν ως παρατηρητές του ισραηλινού στρατού και απήχθησαν από τη βάση Ναχάλ Οζ από τη Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου δημοσίευσαν οι οικογένειές τους.

Οι πέντε γυναίκες που κρατούνται όμηροι ακόμη στη Γάζα είναι οι Liri Albag, Karina Ariev, Agam Berger, Daniella Gilboa και Naama Levy.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι φωτογραφίες είναι αποτυπώνουν στιγμιότυπα τραβηγμένα από βίντεο που έδειξε στις οικογένειες ο Ισραηλινός Στρατός. Στο βίντεο, ένας τρομοκράτης ζήτησε από τις ομήρους να αναφέρουν το όνομά τους και το μέρος από το οποίο απήχθησαν.

Η δημοσίευση έρχεται με αφορμή το προγραμματισμένο ταξίδι του Μπένιαμιν Νετανιάχου στις ΗΠΑ με τις οικογένειες να ζητούν πρώτα συμφωνία. Παράλληλα με τη δημοσίευση των φωτογραφιών οι οικογένειες πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου, καλώντας τον Νετανιάχου να μην πετάξει στις ΗΠΑ πριν επιτευχθεί συμφωνία.

Ο πατέρας της Karina, Albert Ariev, είπε: «Η μικρή μου Karina, μόλις 19 ετών, είναι στη Γάζα. Σήμερα, βλέπετε πλάνα της Karina και των φίλων της στις πρώτες μέρες της αιχμαλωσίας τους. Είναι τόσο ζωντανό – η Καρίνα κάθεται σε ένα στρώμα στο πάτωμα, με ένα βλέμμα που προδίδει εξάντληση και απελπισία. Έχει έναν επίδεσμο στο κεφάλι της με ξεραμένο αίμα.

Αναφερθείς στη συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων, ο Ariev είπε: «Η συμφωνία που βρίσκεται επί του παρόντος στο τραπέζι είναι η πιο κοντινή που είχαμε ποτέ. Από το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, τα λόγια της Καρίνα είναι χαραγμένα στη μνήμη μου: «Μπαμπά, φοβάμαι». Και είμαι αβοήθητη. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η μικρή μου κόρη, πληγωμένη βρίσκεται στη Γάζα για πάνω από εννέα μήνες. Το μόνο που ζητάμε είναι να επιστρέψει η Karina. Θέλουμε η μικρή μας οικογένεια να είναι ξανά ολόκληρη».

Σημειώνεται ότι επτά παρατηρητές του ισραηλινού στρατού απήχθησαν από τη βάση. Η Ori Megidish διασώθηκε από τους IDF τον Οκτώβριο και η Noa Marciano σκοτώθηκε στη Γάζα.



