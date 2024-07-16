Τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Γερουσία για την αποπομπή του Μπομπ Μενέντεζ – ο οποίος νωρίτερα σήμερα κρίθηκε ένοχος για τις 16 ποινικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε, συμπεριλαμβανομένης της δωροληψίας, στη δίκη του για διαφθορά – ζήτησε ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, ο Φιλ Μέρφι, σε περίπτωση που ο 70χρονος γερουσιαστής δεν υποβάλει την παραίτησή του.
Ο Μπομπ Μενέντεζ εκπροσωπεί τη συγκεκριμένη πολιτεία στη Γερουσία των ΗΠΑ.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την καταδίκη του από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο γερουσιαστής Μενέντεζ γνωστοποίησε πως σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αλλά απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα εάν προτίθεται να παραιτηθεί.
