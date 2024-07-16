Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπομπ Μενέντεζ: Ψηφοφορία στη Γερουσία για την αποπομπή του εφόσον δεν παραιτηθεί, ζητά ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ

Ο γερουσιαστής Μενέντεζ γνωστοποίησε πως σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αλλά απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα εάν προτίθεται να παραιτηθεί

Μενέντεζ

Τη διεξαγωγή ψηφοφορίας στη Γερουσία για την αποπομπή του Μπομπ Μενέντεζ – ο οποίος νωρίτερα σήμερα κρίθηκε ένοχος για τις 16 ποινικές κατηγορίες που αντιμετώπιζε, συμπεριλαμβανομένης της δωροληψίας, στη δίκη του για διαφθορά – ζήτησε ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, ο Φιλ Μέρφι, σε περίπτωση που ο 70χρονος γερουσιαστής δεν υποβάλει την παραίτησή του.

Ο Μπομπ Μενέντεζ εκπροσωπεί τη συγκεκριμένη πολιτεία στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά την καταδίκη του από ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν, ο γερουσιαστής Μενέντεζ γνωστοποίησε πως σκοπεύει να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, αλλά απέφυγε να απαντήσει στο ερώτημα εάν προτίθεται να παραιτηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρόμπερτ Μενέντεζ ενοχή γερουσιαστής διαφθορά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark