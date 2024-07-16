Λογαριασμός
Προπαγανδιστικό βίντεο από τους Χούθι - Η στιγμή που χτυπούν το τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στην Ερυθρά Θάλασσα

Το δεξαμενόπλοιο με τη σημαία Λιβερίας έπλεε στην περιοχή που βρίσκεται στο πεδίο βολής των Χούθι, όταν δέχθηκε επίθεση από drone

Επίθεση σε τάνκερ

Προπαγανδιστικό βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που πλήττουν το τάνκερ ελληνικών συμφερόντων Chios Lion στην Ερυθρά Θάλασσα, έδωσαν στη δημοσιότητα των Χούθι

Το δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας έπλεε στην περιοχή που βρίσκεται στο πεδίο βολής των Χούθι, όταν δέχθηκε επίθεση από drone.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικά ζητήματα ανέφερε τη Δευτέρα το βράδυ πως οι «επιχειρήσεις» τους διεξήχθησαν σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό του Σαββάτου στους Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας — στον οποίο έχασαν τη ζωή τους πάνω από 90 άτομα.

Οι Χούθι στοχοποίησαν, εξαπολύοντας βαλιστικούς πυραύλους, εναέρια και ναυτικά drones, τρία εμπορικά πλοία, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν καύσιμα, δύο από τα οποία πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και το τρίτο στο Μεσόγειο, τις δύο από τις επιθέσεις.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικά ζητήματα Γιαχία Σάρια ανέφερε χθες Δευτέρα αργά το βράδυ πως οι «επιχειρήσεις» τους διεξήχθησαν σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό του Σαββάτου στους Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας — στον οποίο είχε τη ζωή τους πάνω από 90 ανθρώπους. . και τραυματίστηκαν άλλοι 300 και πλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.


 

