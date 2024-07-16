Προπαγανδιστικό βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή που πλήττουν το τάνκερ ελληνικών συμφερόντων Chios Lion στην Ερυθρά Θάλασσα, έδωσαν στη δημοσιότητα των Χούθι

Το δεξαμενόπλοιο με σημαία Λιβερίας έπλεε στην περιοχή που βρίσκεται στο πεδίο βολής των Χούθι, όταν δέχθηκε επίθεση από drone.

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: Οι Χούτι της Υεμένης δημοσίευσαν ένα προπαγανδιστικό βίντεο από την επίθεσή τους εναντίον του πετρελαιοφόρου MT Chios Lion χρησιμοποιώντας ένα μη πληρωμένο σκάφος επιφανείας (USV). Το πετρελαιοφόρο υπέστη μικρές ζημιές και το πλήρωμα είναι ασφαλές | #OOTT pic.twitter.com/CdMr1kz26v — Javier Blas (@JavierBlas) 16 Ιουλίου 2024

Ο εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικά ζητήματα ανέφερε τη Δευτέρα το βράδυ πως οι «επιχειρήσεις» τους διεξήχθησαν σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό του Σαββάτου στους Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας — στον οποίο έχασαν τη ζωή τους πάνω από 90 άτομα.

Οι Χούθι στοχοποίησαν, εξαπολύοντας βαλιστικούς πυραύλους, εναέρια και ναυτικά drones, τρία εμπορικά πλοία, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν καύσιμα, δύο από τα οποία πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και το τρίτο στο Μεσόγειο, τις δύο από τις επιθέσεις.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι για στρατιωτικά ζητήματα Γιαχία Σάρια ανέφερε χθες Δευτέρα αργά το βράδυ πως οι «επιχειρήσεις» τους διεξήχθησαν σε αντίποινα για τον ισραηλινό βομβαρδισμό του Σαββάτου στους Χαν Γιούνις, στη νότια Λωρίδα της Γάζας — στον οποίο είχε τη ζωή τους πάνω από 90 ανθρώπους. . και τραυματίστηκαν άλλοι 300 και πλέον, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς.





Πηγή: skai.gr

