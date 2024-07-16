Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έλαβαν τις προηγούμενες εβδομάδες πληροφορίες για ιρανικό σχέδιο συνωμοσίας με στόχο τη δολοφονία του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταδίδει σήμερα το δίκτυο CNN επικαλούμενο καλά πληροφορημένους αξιωματούχους που δεν κατονομάζει.

Στο ρεπορτάζ του CNN υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει ένδειξη πως ο 20χρονος δράστης της επίθεσης στην προεκλογική ομιλία του Τραμπ στην Πενσιλβάνια συνδεόταν με το εν λόγω σχέδιο συνωμοσίας.

Η αποκάλυψη αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τα κενά ασφαλείας στη συγκέντρωση του Σαββάτου στο Μπάτλερ της Πενσυλβάνια και πώς ο δράστης κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα κοντινό κτίριο για να πυροβολήσει και να τραυματίσει τον πρώην πρόεδρο.

Δεν είναι σαφές εάν οι πληροφορίες για το Ιράν κοινοποιήθηκαν στο επιτελείο του Τραμπ, το οποίο αναφέρει σε δήλωση: «Δεν σχολιάζουμε τις λεπτομέρειες ασφαλείας του Προέδρου Τραμπ. Όλες οι ερωτήσεις πρέπει να απευθύνονται στη Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η Μυστική Υπηρεσία πρόσφατα "πρόσθεσε προστατευτικούς πόρους και δυνατότητες στην ασφαλεία του πρώην προέδρου", δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Άντονι Γκουλιέλμι σε δήλωση την Κυριακή.

Αξιωματούχοι της Μυστικής Υπηρεσίας έχουν προειδοποιήσει επανειλημμένα το επιτελείο Τραμπ ενάντια στη διεξαγωγή συγκεντρώσεων σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίες ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους από εκδηλώσεις στις οποίες η υπηρεσία μπορεί να ελέγξει καλύτερα την πρόσβαση, ανέφεραν άτομα που ενημερώθηκαν για το θέμα. Οι προειδοποιήσεις ήταν πιο γενικού χαρακτήρα, ανέφεραν οι πηγές.



Πηγή: skai.gr

