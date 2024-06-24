Στοιβαγμένοι στην καρότσα ενός αγροτικού, αιμόφυρτοι, τρεις Ισραηλινοί όμηροι βιντεοσκοπούνται από τους περιχαρείς Παλαιστίνιους απαγωγείς τους.

Έτσι μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας ο 23χρονος Χερς Γκόλντεργκ-Πόλιν, ο Ελίγια Κοέν, 26 ετών, και ο Ορ Λέβι, 33 ετών, αφού απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου, μέρα των επιθέσεων της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, όπως δείχνει ένα βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

The Road to Hell: The Kidnapping Video of Hersh Goldberg Polin, Or Levy, Alon Ohel and Elia Cohen

The Hostages and Missing Families Forum released on Monday the video of the capture of hostages Hersh Goldberg-Polin (23), Eliya Cohen (26) and Or Levy (33) who were kidnapped to the… pic.twitter.com/uT6ZyEw4vc — The Jewish Voice (@TJVNEWS) June 24, 2024

Οι οικογένειες των τριών νεαρών ανδρών, απελπισμένες ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνάψει μια συμφωνία με τη Χαμάς που θα περιλαμβάνει την επιστροφή των ομήρων, ενέκριναν τη δημοσιοποίηση του βίντεο σε μέσα ενημέρωσης.

Και οι τρεις συμμετείχαν στο μουσικό φεστιβάλ Nova στο νότιο Ισραήλ, ένας από τους στόχους επίθεσης της Χαμάς και τόπος σφαγής των παρευρισκόντων του φεστιβάλ, κυρίως νέοι άνθρωποι. Ο Λέβι βρισκόταν με τη σύζυγό του που σκοτώθηκε εκείνο το πρωινό. Η κοπέλα του Κοέν, "θαμμένη" κάτω από ένα σωρό πτωμάτων, επέζησε.

Στο βίντεο, ο Γκόλντεργκ-Πόλιν μεταφέρεται αιμόφυρτος στον ανοιχτό χώρο φόρτωσης ενός ημιφορτηγού, έχοντας χάσει νωρίτερα μέρος του αριστερού του χεριού.

Τα πλάνα αλλάζουν απότομα δείχνοντας τους τραυματίες ομήρους και τους απαγωγείς τους που ζητωκραυγάζουν καθώς το φορτηγό κινείται με ταχύτητα κατά μήκος ενός στενού δρόμου κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό.

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου πυροδότησε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ένας πόλεμος που αδιάκοπος μαίνεται εδώ και σχεδόν εννέα μήνες, με την ισραηλινή επίθεση να έχει ισοπεδώσει τον παλαιστινιακό θύλακα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 37.000 Παλαιστινίους.

Προσπάθειες για την επίτευξη μιας κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση των περίπου 120 ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται σε αιχμαλωσία έχουν αποτύχει.

Η Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα τον Απρίλιο ένα βίντεο του Γκόλντεργκ-Πόλιν να μιλάει υπό αιχμαλωσία.

Ο πατέρας του, Τζον Πόλιν είπε ότι είδε για πρώτη φορά αυτό το τελευταίο βίντεο της απαγωγής του πριν από μια εβδομάδα και η δημοσίευσή του έχει στόχο να υπενθυμίσει στον κόσμο εκείνους όσους εξακολουθούν να βρίσκονται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, των οποίων οι ζωές κρέμονται από μια κλωστή.

«Αυτό που σου έρχεται μετά από 262 ημέρες, βλέποντας το τραυματισμένο παιδί σου σε ένα φορτηγό να το σπρώχνουν τραβώντας τον από τα μαλλιά και άλλα παιδιά να υποφέρουν, είναι να πιάσεις από το γιακά παγκόσμιους ηγέτες και να τους πεις - κάντε κάτι να απελευθερωθούν αυτοί οι άνθρωποι», είπε ο Πόλιν στο Reuters.

«Θα συνεχίσουμε να διοχετεύουμε τη δύναμή μας παραγωγικά και θετικά, αλλά κάντε κάτι να απελευθερωθούν αυτοί οι άνθρωποι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

