Η Σάρα Μάλαλι ανέλαβε επίσημα το αξίωμα του Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπερι σε μια τελετή στον καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, σημειώνει το Sky News.

Η Σάρα είχε ορκιστεί Αρχιεπίσκοπος τον Οκτώβριο και γίνεται το 106ο πρόσωπο που θα ηγηθεί της Αγγλικανικής Εκκλησίας, η οποία αριθμεί περίπου 85 εκατομμύρια πιστούς σε 165 χώρες.

Ποια είναι η Σάρα Μάλαλι

Η Σάρα Μάλαλι, 63 ετών, γεννήθηκε στο Γουόκινγκ του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 26 Μαρτίου 1962.

Σπούδασε νοσηλευτική στο South Bank University και απέκτησε επίσης μεταπτυχιακό στο Heythrop College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Είναι παντρεμένη με τον Ίμον Μάλαλι και είναι μητέρα δύο παιδιών.

Τι έκανε πριν αναλάβει την ηγεσία της εκκλησίας

Η Μάλαλι εργάστηκε ως νοσοκόμα στα νοσοκομεία St Thomas, Royal Marsden και Chelsea and Westminster.

Από το 1999 έως το 2004, υπηρέτησε ως επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας του υπουργείου Υγείας. Σε ηλικία 37 ετών, έγινε η νεότερη γυναίκα που ανέλαβε ποτέ αυτόν τον ρόλο.

Από τη θέση αυτή, συμβούλευε ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους και τον τότε πρωθυπουργό Tόνι Μπλερ σχετικά με την πολιτική του NHS (Eθνικό Σύστημα Υγείας).

Το 2001, χειροτονήθηκε κληρικός κατά τη διάρκεια της θητείας της ως επικεφαλής της νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Από το 2001 έως το 2019, υπηρέτησε σε επιτελικές θέσεις στην Επισκοπή του Σάουθγουορκ, στον Καθεδρικό Ναό του Σαλίσμπουρι και στην Επισκοπή του Έξετερ.

Το 2005, της απονεμήθηκε ο τίτλος της Dame σε αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής της στη νοσηλευτική και τη μαιευτική -ο τίτλος είναι αντίστοιχος με αυτόν του Sir για τους άντρες.

Το 2017, ορίστηκε ως Επίσκοπος του Λονδίνου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.