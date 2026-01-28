Ένα αγόρι δύο ετών επιβεβαιώθηκε ως κάτοχος δύο παγκόσμιων ρεκόρ στο σνούκερ, σημειώνοντας επιδόσεις πέραν κάθε λογικής για την ηλικία του.

Σε ηλικία μόλις 2 ετών και 261 ημερών, ο Τζουντ Όουενς από το Μάντσεστερ της Αγγλίας έγινε ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε «διπλό χτύπημα» στο σνούκερ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ρεκόρ Γκίνες (Guinness World Records – GWR) που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Το «διπλό χτύπημα» ορίζεται ως η τοποθέτηση δύο μπαλών σε δύο διαφορετικές τσέπες με ένα μόνο χτύπημα της άσπρης μπάλας, όπως εξήγησε το GWR.

Στη συνέχεια, ο Τζουντ έγινε και ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε «τραπεζικό χτύπημα» στο μπιλιάρδο (pool bank shot), κατά το οποίο η άσπρη μπάλα χτυπά σε μία ή περισσότερες μπάντες πριν καταλήξει μια μπάλα στην τσέπη, σε ηλικία 2 ετών και 302 ημερών.

Ο πατέρας του, Λουκ Όουενς, δήλωσε στο GWR ότι το ταλέντο του γιου του ήταν εμφανές από τη στιγμή που χτύπησε την πρώτη του μπάλα, σε ηλικία περίπου δυόμισι ετών.

«Νομίζω ότι το κατάλαβα όταν πέρασε τη στέκα ανάμεσα στα δάχτυλά του. Ήταν εντελώς φυσικός ο τρόπος που το έκανε», είπε.

Παρά το μικρό του ανάστημα, ο Τζουντ έχει βρει δημιουργικούς τρόπους να παίζει σε κανονικά, επαγγελματικού μεγέθους τραπέζια σνούκερ. «Στην αρχή ήταν πραγματικά δύσκολο. Έπρεπε να χρησιμοποιούμε σκαμπό μπαρ όπου κι αν πηγαίναμε», ανέφερε ο Όουενς. «Τελικά όμως βρήκαμε ένα σκαμπό που το χρησιμοποιούσαμε κυρίως για μαγείρεμα, αλλά μετά το αξιοποιήσαμε ώστε να το χρησιμοποιεί για τα χτυπήματα στο σνούκερ», πρόσθεσε.

Όταν το GWR τον ρώτησε ποιος θα κέρδιζε έναν αγώνα ανάμεσα σε εκείνον και τον πατέρα του, ο Τζουντ απάντησε: «Εγώ!»

«Δεν με κερδίζει στο σνούκερ αυτή τη στιγμή», είπε ο Όουενς, «αλλά μου αρέσει να πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα το έκανε εύκολα».

Σύμφωνα με το GWR, ο Τζουντ έχει ήδη εξοικειωθεί με προχωρημένες τεχνικές, όπως τα χτυπήματα με «αιωρούμενη γέφυρα» και τη χρήση του βοηθητικού στηρίγματος (rest) για την επίτευξη πόντων. Είναι το νεότερο άτομο που έχει εξασφαλίσει χορηγία στο σνούκερ και έκανε επίσης μια ειδική εμφάνιση κατά την είσοδο των παικτών στο Πρωτάθλημα Σνούκερ Ηνωμένου Βασιλείου το 2025.

Ο Τζουντ έχει ήδη γνωρίσει επαγγελματίες παίκτες σνούκερ όπως τους Τζίμι Γουάιτ, Τζον Πάροτ και Κάιρεν Γουίλσον, οι οποίοι –σύμφωνα με τον πατέρα του– θαύμασαν τις ικανότητές του.

Εκτός σνούκερ, ο Τζουντ είναι φανατικός οπαδός της αγγλικής ομάδας ποδοσφαίρου Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι «κολλημένος» με τον αρχηγό της ομάδας, Μπρούνο Φερνάντες. Μπορεί επίσης να τραγουδήσει απ’ έξω κάθε λέξη του τραγουδιού «Take Me Home, Country Roads» του Τζον Ντένβερ.

«Ο Τζουντ έχει πετύχει πάρα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα», είπε ο Όουενς. «Θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής; Θα ήταν μια υπέροχη ιστορία, με όλα τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.