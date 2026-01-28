Ο ΜΕΝΤΑ 88 επιβεβαιώνει τη δυναμική του και παραμένει στην κορυφή της ακροαματικότητας στο γυναικείο κοινό

Ο Μέντα 88, ο σταθμός που έχει συνδεθεί με την καλή, ελληνική, ποιοτική μουσική, επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη δυναμική του και παραμένει στην κορυφή της ακροαματικότητας στο γυναικείο κοινό. Περισσότερες από 134.000 γυναίκες συντονίζονται στον μουσικό ραδιοφωνικό σταθμό του Ομίλου ΣΚΑΪ και τον έχουν κάνει μέρος της καθημερινότητάς τους. Ταυτόχρονα, ο Μέντα 88 παραμένει, σταθερά, σε μία από τις υψηλότερες θέσεις στις μετρήσεις ακροαματικότητας, στο σύνολο των ραδιοφωνικών σταθμών.

Το αποτέλεσμα ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης του Μέντα 88 με το γυναικείο κοινό, που έχει χτιστεί με τον χρόνο, μέσα από μια μοναδική μουσική ταυτότητα, αγαπημένα τραγούδια και ιστορίες που βρίσκονται πίσω από αυτά, και τις φωνές των ραδιοφωνικών παρουσιαστών που εμπνέουν οικειότητα, εμπιστοσύνη και θετική ενέργεια.

Οι ραδιοφωνικοί παρουσιαστές και η ομάδα του μουσικού ραδιοφωνικού σταθμού δεν επαναπαύονται. Δουλεύουν με κέφι και ετοιμάζουν δρώμενα – έκπληξη, που τους φέρνουν κοντά με το κοινό.

Σύμφωνα με την έρευνα που διενεργείται από την MRB HELLAS S.A και την Global link S.A για λογαριασμό της AEMAP, για το χρονικό διάστημα από τις 10/11/2025 έως και τις 18/01/2026, ο Μέντα 88 αποτελεί την πρώτη επιλογή των γυναικών με παραπάνω από 134.000 να συντονίζονται στη συχνότητα.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη! Συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά και επιφυλάσσουμε πολλές και όμορφες εκπλήξεις! Μείνετε συντονισμένοι!



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.