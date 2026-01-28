Αργυροτεχνία: Το ιστορικό επάγγελμα των Ιωαννίνων

Τα Ιωάννινα έχουν βαθιά ιστορία στην αργυροχοΐα. Την περίοδο της τουρκοκρατίας, ο Αλή Πασάς ίδρυσε αργυροχοϊκά εργαστήρια μέσα στο παλάτι και συγκέντρωσε σε αυτά τους καλύτερους τεχνίτες. Έτσι η πόλη εξελίχθηκε σε σημαντικό εμπορικό και βιοτεχνικό κέντρο.

Πλέον, όμως η παραδοσιακή τέχνη των Ιωαννίνων σβήνει. Οι παλιότεροι εγκαταλείπουν και οι λιγοστοί νέοι που ασχολούνται παλεύουν να κρατήσουν την τέχνη ζωντανή. Τι είπαν οι ίδιοι οι αργυροχόοι στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», στον ΣΚΑΪ.

