Καρδίτσα: Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με τη σύμπραξη Πολιτείας και Εκκλησίας

Η δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Καρδίτσα σε κτίριο της Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων αποτέλεσε το θέμα της συνάντησης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνας Μιχαηλίδου και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τιμόθεο.

Η αποϊδρυματοποίηση των ατόμων με αναπηρία, ως ένας κεντρικός στόχοςάμεσης προτεραιότηταςτου ΥΚΟΙΣΟυλοποιείται με υψηλό αίσθημα ευθύνης και συνέπεια.Στην κατεύθυνση αυτή, οι Υπουργοί Μιχαηλίδου και Τσιάρας, από κοινού με τον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων είχαν μια εποικοδομητική συζήτηση για το κοινό όραμα της λειτουργίας μίας στέγης ανεξάρτητης και αξιοπρεπούς διαβίωσης στην Καρδίτσα.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε την ευαισθησία που οφείλει να επιδείξει η Πολιτεία και η Εκκλησία για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, καθώς και τη σημασία αυτής της σύμπραξης, ιδίως μάλιστα για την ελληνική περιφέρεια και τις ανάγκες της. «Η δημιουργία μιας ακόμα Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης είναι μία μεγάλη κατάκτηση για την αυτόνομη και ασφαλή συμπερίληψη των πολιτών με αναπηρία στην κοινότητα.Ενταγμένες στον αστικό ιστό,οι στέγες αυτές συμβάλλουν σημαντικά στην ισότιμη ένταξη των μελών του αναπηρικού κινήματος στις κοινωνίες που διαβιούν. Σε αυτήν την προσπάθεια, είμαστε πολύ ευτυχείς που έχουμε την αμέριστη συνεργασία της Μητρόπολης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και την ενεργό παρουσία και στήριξη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα».

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, τόνισε ότι η δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Καρδίτσα θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό βήμα κοινωνικής ευθύνης, που θα ανταποκριθεί σε πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Υπογράμμισε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δείχνουν τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει συνεργασία και κοινός στόχος μεταξύ των θεσμών.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεχάρη την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, για τη συνεπή και ουσιαστική δουλειά που γίνεται στον τομέα της κοινωνικής προστασίας, ενώ ευχαρίστησε την Υπουργό για τη συνεργασία, καθώς επίσης και τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεο για την έμπρακτη συμβολή της Εκκλησίας. Όπως σημείωσε, η στήριξη των συμπολιτών με αναπηρία και η ενίσχυση της αξιοπρεπούς διαβίωσης στην περιφέρεια αποτελούν προτεραιότητα για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η κα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι το ΥΚΟΙΣΟ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να υλοποιηθεί η θέληση της Μητρόπολης να δημιουργήσει Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και διαβεβαίωσε πως υπάρχει η βούληση για την πλήρη υποστήριξη της λειτουργίας της από το Υπουργείο, όπως ακριβώς προβλέπει ο Νόμος: «Το Υπουργείο μας θα σταθεί αρωγός σε αυτή την πρωτοβουλία της Μητρόπολης που θα αποδειχθεί πολύτιμη για την τοπική κοινωνία, αλλά και θα ενισχύσεικαι το δικό του έργο με μία ακόμα ΣΥΔ. Αξίζει να αναφέρω ότι από τις 65 ΣΥΔ το 2019, έχουμε φτάσει σήμερα στις 152, όπου φιλοξενούνται περισσότεροι από 800 συμπολίτες μας».

Ωστόσο, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι αρμόδιες για τη δημιουργία ΣΥΔ είναι οι Περιφέρειες της χώρας, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, έργα υποδομής και κοινωνικές δράσεις. «Στη χάραξη και εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής της Κυβέρνησης είναι απαραίτητη η θεσμική συνδρομή όλων. Όταν, με απόφασή μου, συμπεριέλαβα τις ΣΥΔ στα ΠΕΠ, ήταν μία συνειδητή ενέργεια ώστε να εμπλακούν οι Περιφέρειες, άμεσα και δυναμικά,στο σύστημα κοινωνικής προστασίας που θεσμοθετούμε. Αναμένουμε, λοιπόν, και για τη δημιουργία της συγκεκριμένης δομής την αναγκαία συνδρομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας και είμαστε εδώ να συνεργαστούμε όλοι, για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου που θα προσφέρει στους συνανθρώπους μας με αναπηρία τις υπηρεσίες που δικαιούνται».

