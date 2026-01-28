Η τριμερής ομάδα που εργάζεται για την ουκρανική διευθέτηση στο Άμπου Ντάμπι θα συνεχίσει το έργο της. Το Κρεμλίνο αξιολογεί θετικά την έναρξη των απευθείας επαφών, δήλωσε την Τετάρτη στους δημοσιογράφους ο Ρώσος εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

"Αναμφίβολα, το έργο συνεχίζεται. Είναι καλό που ξεκίνησαν οι απευθείας επαφές. Αυτές ήταν πολύ δύσκολες συνομιλίες, οι οποίες ξεκίνησαν σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Όπως γνωρίζετε, επιτεύχθηκαν συμφωνίες για τη συνέχισή τους, επομένως το έργο θα συνεχιστεί", επεσήμανε.

Δύο γύροι διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στο Άμπου Ντάμπι στις 23 και 24 Ιανουαρίου. Η ρωσική διαπραγματευτική ομάδα στο Άμπου Ντάμπι ηγήθηκε ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσίας. Το ουκρανικό μέρος της τριμερούς ομάδας εργασίας ηγήθηκε ο Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ούμεροφ. Στις 24 Ιανουαρίου, ο ειδικός προεδρικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ επιβεβαίωσε τα σχέδια για έναν τρίτο γύρο τριμερών συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

