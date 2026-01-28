Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, προειδοποίησε ότι οι δημοκρατικές αξίες και η εδαφική ακεραιότητα θα καθοδηγήσουν τις συνομιλίες της χώρας του με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία για το αρκτικό νησί.

«Έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε, αλλά από τη σκοπιά της Γροιλανδίας θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε κάποιο είδος συμφωνίας», δήλωσε, μιλώντας δίπλα στη Δανή πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν στο Παρίσι. «Συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ εδώ και πολλά χρόνια».

Οι εντάσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ έχουν αμβλυνθεί, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να υποχωρεί από τις απειλές του να αναλάβει τον έλεγχο του αυτοδιοικούμενου δανικού εδάφους. Αντ’ αυτού, δήλωσε ότι συμφώνησε σε ένα πλαίσιο για την επίτευξη συμφωνίας με τη Γροιλανδία, έπειτα από συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στην Ελβετία.

«Η Δανία είναι κυρίαρχο κράτος και ένας από τους πιο βασικούς δημοκρατικούς κανόνες και αξίες είναι ότι η εδαφική ακεραιότητα πρέπει να γίνεται σεβαστή», δήλωσε η Φρεντέρικσεν κατά τη διάρκεια συνεδρίου στο Ινστιτούτο Sciences Po στο Παρίσι. «Και επιπλέον, μην απειλείτε έναν σύμμαχο».

Η Φρεντέρικσεν και ο Νίλσεν βρίσκονται στο Παρίσι για συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, αφού την Τρίτη είχαν συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο Νίλσεν περιέγραψε με μελανά χρώματα τη γροιλανδική οπτική καθώς εξελίσσονται οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Βρισκόμαστε υπό πίεση, σοβαρή πίεση… ως ηγέτες της Γροιλανδίας πρέπει να αντιμετωπίσουμε ανθρώπους που φοβούνται και είναι τρομοκρατημένοι», είπε.

«Φανταστείτε ότι ζείτε ειρηνικά, είστε πιστός εταίρος, πιστός στη συμμαχία… και τότε κάποιοι από τους εταίρους σας μιλούν για κατάληψη, για απόκτηση, και δεν αποκλείουν τη χρήση όπλων», πρόσθεσε.

Η Φρεντέρικσεν προειδοποίησε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να δουν πέρα από τη Γροιλανδία και να εξετάσουν τη μεγαλύτερη εικόνα της μεταβαλλόμενης σχέσης της Ουάσινγκτον με την ήπειρο.

