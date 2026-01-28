Πολυήμερες στρατιωτικών αεροπορικές ασκήσεις ξεκινούν οι δυνάμεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία της στην περιοχή εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων με το Ιράν.

Η άσκηση έχει να στόχο να καταδείξει ότι οι πιλότοι των ΗΠΑ «μπορούν να εκτελούν ελιγμούς διασποράς και μάχης υπό απαιτητικές συνθήκες - με ασφάλεια, ακρίβεια και σε συνεργασία με τους εταίρους μας», αναφέρει η ανακοίνωση του αντιστράτηγου Ντέρεκ Φρανς, διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης Αεροπορικών Δυνάμεων (AFCENT) της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) και των Αεροπορικών Δυνάμεων Συνδυασμένων Επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση της άσκησης ακολουθεί την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι μια αμερικανική «αρμάδα» κατευθύνεται προς το Ιράν και την απειλή του για πιθανή στρατιωτική δράση κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης, ως απάντηση για τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln έχει ήδη φτάσει στην περιοχή, σύμφωνα με ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) τη Δευτέρα, η οποία εποπτεύει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή και στη Δυτική και Κεντρική Ασία.

Ωστόσο, ο Τραμπ εξακολουθεί να εξετάζει τις επιλογές του για το αν και ποια ενέργεια θα αναλάβουν οι ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, ενώ δεν υπάρχει ένδειξη ότι έχει ληφθεί κάποια απόφαση, ανέφεραν πηγές στο CNN.

«Έχουμε πολλά πλοία που πηγαίνουν προς εκείνη την κατεύθυνση, για κάθε ενδεχόμενο. Θα προτιμούσα να μη συμβεί τίποτα, αλλά τους παρακολουθούμε πολύ στενά», δήλωσε ο Τραμπ την Παρασκευή.

Η ανακοίνωση της CENTCOM δεν διευκρίνισε την ακριβή τοποθεσία ή τη διάρκεια των ασκήσεων, ούτε ποια μέσα θα συμμετάσχουν.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει οξυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από το καθεστώς. Πάνω από 5.800 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με έκθεση της αμερικανικής οργάνωσης Human Rights Activists News Agency (HRANA) την Τρίτη, η οποία ανέφερε ότι επιπλέον 17.091 θάνατοι βρίσκονται υπό εξέταση. Το CNN δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους αριθμούς της HRANA, ωστόσο το Ιράν έχει παραδεχθεί ότι σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη να αποφύγει τους σκοτωμούς διαδηλωτών και έχει επανειλημμένως απειλήσει ότι θα παρέμβει εάν η Τεχεράνη δεν αλλάξει πορεία. Την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «θέλει να μιλήσει», αφήνοντας να εννοηθεί μια πιθανή διπλωματική λύση.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση Τραμπ επανέλαβε ότι είναι ανοικτή σε συζητήσεις με το ιρανικό καθεστώς εάν «γνωρίζουν ποιοι είναι οι όροι», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Στο μεταξύ, το Ιράν κλιμακώνει τη ρητορική του έναντι των ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επίθεση θα αντιμετωπιστεί σθεναρά και θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη είναι «περισσότερο από ικανή» να δώσει «οδυνηρή» απάντηση σε οποιαδήποτε επιθετικότητα από τις ΗΠΑ, δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ.

«Η άφιξη ενός ή περισσότερων πολεμικών πλοίων δεν επηρεάζει την αμυντική αποφασιστικότητα του Ιράν», δήλωσε και πρόσθεσε: «Οι ένοπλες δυνάμεις μας παρακολουθούν κάθε εξέλιξη και δεν χάνουν ούτε δευτερόλεπτο όσον αφορά την ενίσχυση των δυνατοτήτων τους».

Παράλληλα, μια τετραώροφη αφίσα στην πλατεία Enghelab -ή Πλατεία της Επανάστασης- της ιρανικής πρωτεύουσας απειλεί με καταστροφή ενός αμερικανικού αεροπλανοφόρου, σύμφωνα με δημοσιογράφους του CNN που βρίσκονται επί τόπου.

«Αν σπείρεις τον άνεμο, θα θερίσεις θύελλα», προειδοποιεί η λεζάντα, στα αγγλικά και στα φαρσί, πάνω από μια φωτογραφία καταστρώματος αεροπλανοφόρου, γεμάτου πτώματα και ρυάκια αίματος που καταλήγουν στη θάλασσα σχηματίζοντας κάτι που μοιάζει με τις ρίγες της αμερικανικής σημαίας.

Λίγα τετράγωνα πιο πέρα, μια άλλη κυβερνητική αφίσα δείχνει την κατάληψη, το 2016, ενός σκάφους του αμερικανικού Ναυτικού, με το πλήρωμά του -Αμερικανούς πεζοναύτες- γονατιστό και τα χέρια δεμένα πίσω από το κεφάλι.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι ασκήσεις ετοιμότητας θα διεξαχθούν με έγκριση των χωρών που τις φιλοξενούν και σε «στενό συντονισμό με τις πολιτικές και στρατιωτικές αρχές αεροπορίας, με έμφαση στην ασφάλεια, την ακρίβεια και τον σεβασμό της κυριαρχίας».

Άλλες χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων συμμάχων των ΗΠΑ όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν προειδοποιήσει πρόσφατα ότι δεν θα επιτρέψουν να χρησιμοποιηθεί ο εναέριος χώρος τους για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν.

Τα ΗΑΕ, που φιλοξενούν αμερικανικές δυνάμεις σε βάση στο Άμπου Ντάμπι, έχουν δηλώσει επίσης ότι δεν θα παρέχουν καμία υλικοτεχνική υποστήριξη (logistical support) στις ΗΠΑ για στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν.



