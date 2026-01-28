Δύο πράκτορες πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με τον Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη το Σαββατοκύριακο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατό του. Αυτό προκύπτει από την προκαταρκτική έκθεση του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) των ΗΠΑ προς το Κογκρέσο, που περιήλθε στην κατοχή του CNN.

Η έκθεση -που βασίζεται στην προκαταρκτική έρευνα της υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) για τον πυροβολισμό του Πρέτι- αναφέρει ότι ένας πράκτορας φώναξε πολλές φορές «Έχει όπλο», πριν οι δύο ένστολοι ανοίξουν πυρ ενόσω άλλοι πράκτορες πάλευαν με τον Πρέτι στο έδαφος.

«Προσωπικό της CBP προσπάθησε να θέσει τον Πρέτι υπό κράτηση. Ο Πρέτι αντιστάθηκε στις προσπάθειες του προσωπικού της CBP και ακολούθησε συμπλοκή», αναφέρει η έκθεση και προσθέτει: «Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας (πράκτορας της Συνοριοφυλακής) φώναξε “Έχει όπλο!” πολλές φορές».

«Περίπου πέντε δευτερόλεπτα αργότερα», συνεχίζει η έκθεση, «ένας (πράκτορας της Συνοριοφυλακής) πυροβόλησε με το υπηρεσιακό Glock 19 που του είχε διαθέσει η CBP και ένας (αξιωματικός της υπηρεσίας Τελωνείων και της Προστασίας Συνόρων) πυροβόλησε επίσης με το υπηρεσιακό του Glock 47 που του είχε διαθέσει η CBP, εναντίον του Πρέτι».

Η έκθεση δεν διευκρινίζει αν οι σφαίρες και των δύο ενστόλων χτύπησαν τον Πρέτι.

Όπως σημειώνει το CNN, «αιωρούνται» ερωτήματα για το αν οι ένστολοι πυροβόλησαν με το όπλο του ίδιου του Πρέτι κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, την οποία βιντεοσκόπησαν περαστικοί από πολλές διαφορετικές γωνίες.

Σύμφωνα όμως με την έκθεση, οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τα υπηρεσιακά τους όπλα.

Ανάλυση του CNN στο διαθέσιμο οπτικό υλικό της συμπλοκής κατέληξε ότι ένας αστυνομικός φάνηκε να αφαιρεί το όπλο του Πρέτι από τη μέση του, λίγα δευτερόλεπτα πριν από τους πυροβολισμούς.

Η έκθεση, από την εσωτερική έρευνα της CBP υπό το Γραφείο Επαγγελματικής Ευθύνης (Office of Professional Responsibility) -αρμοδιότητα του οποίου είναι η διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών κατά τη συμπεριφορά πρακτόρων της CBP- είναι η πρώτη που δημοσιοποιείται από τις πολλές, διαφορετικές έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη για το περιστατικό, μεταξύ άλλων από την Ερευνητική Υπηρεσία του DHS και από το Γραφείο Ποινικής Δίωξης της Μινεσότα .

Η έκθεση προσθέτει ότι «μετά τους πυροβολισμούς, ένας (πράκτορας της Συνοριοφυλακής) ανέφερε ότι είχε στην κατοχή του το όπλο του Πρέτι. Ο πράκτορας στη συνέχεια αφαίρεσε τα φυσίγγια και ασφάλισε το όπλο του Πρέτι στο όχημά του».

Το προσωπικό της CBP «έκοψε τα ρούχα του Πρέτι και του παρείχε ιατρική βοήθεια, τοποθετώντας επιθέματα θώρακα στα τραύματά του», αναφέρει η έκθεση.

Πριν από τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με την έκθεση, ένας πράκτορας της Συνοριοφυλακής «αντιμετώπισε δύο γυναίκες πολίτες που σφύριζαν με σφυρίχτρες».

Ο πράκτορας «διέταξε τις δύο γυναίκες να απομακρυνθούν από το οδόστρωμα, όμως εκείνες δεν μετακινήθηκαν. Ο (ένστολος) τις απώθησε και τις δύο, και μία από τις γυναίκες έτρεξε προς έναν άνδρα, που αργότερα ταυτοποιήθηκως ως ο 37χρονος Άλεξ Τζέφρι Πρέτι, Αμερικανός πολίτης».

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να θέσουν τον Πρέτι υπό κράτηση και «ο Πρέτι αντιστάθηκε στις προσπάθειες του προσωπικού της CBP και ακολούθησε συμπλοκή», αναφέρει η έκθεση για τα αρχικά ευρήματα της CBP.

Δέκα και πλέον λεπτά μετά τον πυροβολισμό και τον θάνατο του Πρέτι, το κέντρο άμεσης βοήθειας της Πυροσβεστικής της Μινεάπολης τον μετέφερε στο Ιατρικό Κέντρο της Κομητείας Χένεπιν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του περίπου στις 9:32 π.μ.

Οι ερευνητές της CBP «ενημερώθηκαν ότι θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή από το γραφείο του Ιατροδικαστή της Κομητείας Χένεπιν» και ότι θα ζητήσουν τα επίσημα πορίσματα όταν ολοκληρωθεί, καταλήγει η έκθεση.



