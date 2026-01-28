Στο χώρο μνήμης που βρίσκεται έξω από την Τούμπα, αφιερωμένο στους επτά αδικοχαμένους φίλους του ΠΑΟΚ, βρέθηκαν σήμερα, Τετάρτη (28/01), εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού Άρη, σε μια κίνηση σεβασμού και τιμής.

Το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων οι Ρούμπεν Ρέγιες και Γιώργος Γκουγκουλιάς, καθώς και ποδοσφαιριστές της ομάδας όπως οι Ούρος Ράσιτς και Τάσος Δώνης, μαζί με εκπροσώπους από όλα τα τμήματα του Ερασιτέχνοι. Οι παρευρισκόμενοι άφησαν λουλούδια στο σημείο, αποτίοντας φόρο τιμής στα επτά αδικοχαμένα θύματα του σφοδρού τροχαίου.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η ανάρτηση φανέλας του Άρη στη Θύρα 4 από την «κίτρινη» αποστολή, κίνηση που συνοδεύτηκε από θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα από όσους βρίσκονταν εκεί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.