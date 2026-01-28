Eπιδόματα ΟΠΕΚΑ: Πότε ξεκινούν οι πληρωμές

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Παρασκευή 30/1/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Ιανουάριο, συνολικού ύψους 197.197.732 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

• Επίδομα Παιδιού : 16.699 δικαιούχοι – 9.229.503 ευρώ

• Επίδομα Στέγασης: 168.733 δικαιούχοι –20.075.171 ευρώ

• Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 152.765 δικαιούχοι –35.344.081 ευρώ

• Αναπηρικά: 203.660 δικαιούχοι - 98.845.447 ευρώ

• Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 493 δικαιούχοι – 172.008 ευρώ

• Επίδομα Ομογενών: 4.973 δικαιούχοι –175.818 ευρώ

• Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.276 δικαιούχοι – 4.833.243 ευρώ

• Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 23.000 δικαιούχοι 9.684.783 ευρώ

• Έξοδα Κηδείας: 74 δικαιούχοι – 59.141 ευρώ

• Επίδομα Γέννησης: 9.630 δικαιούχο ι– 12.682.700 ευρώ

• Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 59 δικαιούχοι - 27.900 ευρώ

• Κόκκινα Δάνεια: 2.408 δικαιούχοι–201.500 ευρώ

• Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 18 δικαιούχοι – 18.000 ευρώ

• Ευάλωτοι Οφειλέτες: 366 δικαιούχοι – 38.775 ευρώ

• Επίδομα Αναδοχής: 615 δικαιούχοι – 478.540 ευρώ

• Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.342 δικαιούχοι – 1.883.147 ευρώ

• Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.13 8δικαιούχοι - 3.434.359 ευρώ

• Επαγγελματίας Ανάδοχος: 8 δικαιούχοι –13.616 ευρώ



Σύνολο δικαιούχων:612.257

Σύνολο καταβολών: 197.197.732 ευρώ



