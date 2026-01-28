Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις την Πέμπτη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Οι καιρικές αυτές συνθήκες αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για την επιδείνωση αυτή.

Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται αύριο Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) με πορτοκαλί προειδοποίηση που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη (28-01-2026).

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Πέμπτη (29-01-26)

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.