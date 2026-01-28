Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν πυρήνα που εργαζόταν για τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες και επιχείρησε να κατασκοπεύσει την αμερικανική αεροπορική βάση στο Ιντσιρλίκ, μετέδωσε την Τετάρτη η εφημερίδα Sabah.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, που επικαλείται το Middleeasteye, η τουρκική υπηρεσία πληροφοριών και η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης συνέλαβαν έξι άτομα σε πέντε επαρχίες, προσθέτοντας ότι ο πυρήνας καθοδηγούνταν από πράκτορες των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών με τα αρχικά NR, με κωδικό όνομα «Haji», και MYD, με κωδικό όνομα «Doctor».

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο NR ανέθεσε σε Τούρκο πολίτη με τα αρχικά AK, ο οποίος ζει στην ανατολική επαρχία Βαν, να στρατολογήσει άτομα για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο της αεροπορικής βάσης του Ιντσιρλίκ στα Άδανα, η οποία βρίσκεται υπό κοινό έλεγχο της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον εδώ και δεκαετίες.

Όπως σημειώνει το δημοσίευμα, η υπόθεση έρχεται στο φως την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν, έπειτα από εβδομάδες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που η Τεχεράνη κατέστειλε με δυσανάλογη βία, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 4.000 ανθρώπων, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, είχε προειδοποιήσει ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να προχωρήσει σε προληπτικά πλήγματα κατά του Ισραήλ και αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην περιοχή.

«Σε περίπτωση επίθεσης κατά του Ιράν, τόσο τα κατεχόμενα εδάφη όσο και όλα τα αμερικανικά στρατιωτικά κέντρα, οι βάσεις και τα πλοία στην περιοχή θα αποτελέσουν νόμιμους στόχους μας», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του κοινοβουλίου.

«Δεν θα περιοριστούμε σε εκ των υστέρων απάντηση και θα αναλάβουμε δράση με βάση οποιαδήποτε αντικειμενικά σημάδια απειλής».

Η Sabah ανέφερε ότι πέντε από τους έξι υπόπτους είναι Τούρκοι υπήκοοι, ενώ ένα άτομο, που ταυτοποιείται με τα αρχικά AJ, είναι Ιρανός πολίτης. Συνελήφθησαν με την κατηγορία της «απόκτησης απόρρητων κρατικών πληροφοριών για πολιτικούς ή στρατιωτικούς σκοπούς κατασκοπείας».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Τούρκος υπήκοος AK και ο Ιρανός υπήκοος AJ παρακολούθησαν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ιράν μεταξύ Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2025. Το ρεπορτάζ υποστηρίζει επίσης ότι ο AJ, μέσω δύο εταιρειών που του ανήκουν, επιχείρησε να αποστείλει οπλισμένα drones στην Κύπρο.

Ακολούθως το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Κύπρος φέρεται να έχει εξελιχθεί σε κόμβο δραστηριοτήτων των αμερικανικών και βρετανικών μυστικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των σταρτιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα από το 2023, παρέχοντας πληροφορίες στον ισραηλινό στρατό. Αναφορές υποστηρίζουν επίσης ότι πολλοί Ισραηλινοί έχουν αγοράσει ακίνητα στο νησί, σημειωνει το ίδιο δημοσίευμα.

Η Sabah μετέδωσε ακόμη ότι δύο άλλοι Τούρκοι υπήκοοι που εμπλέκονται στον πυρήνα, με τα αρχικά EE και TO, ταξίδεψαν στο Ιράν τον Οκτώβριο του 2025 και φέρονται να είχαν εμπλοκή σε απόπειρες αποστολής μη επανδρωμένων αεροσκαφών προς την Κύπρο.

Στην κατάθεσή του, ένας ακόμη Τούρκος υπήκοος, με τα αρχικά RB, δήλωσε ότι είχε δεχθεί πρόταση να προχωρήσει σε δολοφονία Ιρανών αντιφρονούντων.

Σύμφωνα με τις αναφορές, το δίκτυο χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένα μηνύματα με την κωδική ονομασία «Pigeon» και χρηματοδοτούσε τις επιχειρήσεις του υπό το πρόσχημα εμπορικών δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με drones.

Ο Τραμπ αρχικά απείλησε την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της βίαιης καταστολής, αλλά αργότερα δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε συνομιλίες με την ηγεσία του Ιράν.

Έκτοτε, η Ουάσιγκτον εξετάζει στοχευμένα πλήγματα ακριβείας κατά Ιρανών αξιωματούχων και διοικητών, τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους για τον θάνατο διαδηλωτών, όπως δήλωσε αξιωματούχος κράτους του Κόλπου με γνώση των σχετικών συζητήσεων στο Middle East Eye.

Τις τελευταίες ημέρες, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά αεροσκάφη, συστήματα αεράμυνας και πολεμικά πλοία στην περιοχή, παρέχοντας στον Τραμπ τη δυνατότητα να στοχοποιήσει ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Η στρατιωτική ενίσχυση φαίνεται να φτάνει στο αποκορύφωμά της. Τη Δευτέρα, το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln έφτασε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.



