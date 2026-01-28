Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τρεις τραυματίες από το δυστύχημα στη Ρουμανία μεταφέρονται στην Ελλάδα με αεροπλάνο του ΕΚΑΒ που θα πετάξει από την Ελευσίνα στην Τιμισοάρα και στη συνέχεια θα τους μεταφέρει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Η κατάσταση των τραυματιών είναι διαφορετική: ένας είναι πολύ καλά, ο δεύτερος σε μέτρια κατάσταση και ο τρίτος σε πιο βαριά κατάσταση.

Ένας από τους τραυματίες έχει σοβαρά κατάγματα σε κρίσιμες περιοχές του σώματος και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

«Ένας είναι πολύ καλά, ο άλλος μέτρια και ο τρίτος πιο βαριά», δήλωσε ο υπουργός υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος μίλησε στον ΣΚΑΙ και την εκπομπή «Το 'Χουμε!» για την κατάσταση των 3 τραυματιών του δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, αύριο αναμένεται να φύγει το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ από την Ελευσίνα και θα πάει κατευθείαν στην Τιμισοάρα να τους παραλάβει και θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη για την περαιτέρω θεραπεία.

Για τον έναν από τους 3 ο υπουργός Υγείας δήλωσε πως έχει σοβαρά κατάγματα σε κρίσιμες περιοχές του σώματός του και πως αναμένεται να χειρουργηθεί.

«Δεν αφήνουμε κανέναν πολίτη πίσω πουθενά και ποτέ», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι τρεις τραυματίες είναι ηλικίας 20, 20 και 28 ετών. Ο ένας φέρει πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις, ο άλλος κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος παρουσίασε ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυμώλωπες.

Σε κατάσταση πλήρους κινητοποίησης παραμένει στο μεταξύ το υπουργείο Εξωτερικών μετά το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που μίλησαν στο skai.gr, την ευθύνη για τη διαδικασία φέρουν οι ρουμανικές Αρχές, οι οποίες ωστόσο –όπως τονίζεται– επιδεικνύουν υψηλό βαθμό ευαισθησίας, ενώ η συνεργασία τους με την ελληνική διπλωματία χαρακτηρίζεται έως τώρα εξαιρετική.

Παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται μια τόσο σύνθετη και λεπτή διαδικασία, επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά. Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εξωτερικών, «δεν πρόκειται για μια εύκολη υπόθεση», ωστόσο η προσπάθεια που καταβάλλεται είναι «ανθρωπίνως ό,τι είναι δυνατόν», με μοναδικό γνώμονα την ταχεία και αξιοπρεπή επιστροφή των θυμάτων στην Ελλάδα. Στο υπουργείο υπάρχει πλήρης επίγνωση του ανείπωτου πόνου που βιώνουν οι οικογένειες και οι συγγενείς των επτά νέων ανθρώπων.

«Γνωρίζουμε ότι το μόνο που ζητούν οι οικογένειες είναι να γαληνέψουν οι ψυχές των παιδιών τους και να τα θάψουν όπως τους αξίζει», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της υπόθεσης γίνεται με απόλυτο σεβασμό και διακριτικότητα.

Στο διπλωματικό σκέλος, η επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ρουμάνο ομόλογό του είχε, σύμφωνα με πληροφορίες, κυρίως ενημερωτικό χαρακτήρα, στο πλαίσιο της στενής συνεννόησης που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας.

Την ίδια ώρα, η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι και τα προξενικά στελέχη παραμένουν σε διαρκή επαφή τόσο με τις ρουμανικές Αρχές όσο και με τους συγγενείς των θυμάτων, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναπατρισμού.

