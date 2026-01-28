Το Κίεβο δημοσίευσε την Τετάρτη τα… greatest hits (κυριολεκτικά) στη Ρωσία το 2025.
Ukraine’s SBU Alpha unit released footage of long-range strikes in 2025, claiming attacks on 5 Russian airfields and destruction of 15 aircraft, causing about $1 billion in damage.
The video shows hits on:
– 11 fighters and bombers (Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31)
– 3…
Η μονάδα Alpha της SBU (ουκρανική μυστική υπηρεσία) δημοσίευσε βίντεο με πλάνα από επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας το 2025, υποστηρίζοντας ότι χτυπήθηκαν 5 ρωσικά αεροδρόμια με την καταστροφή 15 αεροσκαφών, προκαλώντας ζημιές περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Το βίντεο δείχνει χτυπήματα σε:
- 11 μαχητικά και βομβαρδιστικά (Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31)
- 3 ελικόπτερα (Mi-28, Mi-26, Mi-8)
- 1 μεταγωγικό αεροπλάνο (An-26)
