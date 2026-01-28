Λογαριασμός
Κίεβο: Δημοσίευσε τα… greatest hits (κυριολεκτικά) στη Ρωσία το 2025 – Βίντεο των επιθέσεων

Η μονάδα Alpha της SBU (ουκρανική μυστική υπηρεσία) δημοσίευσε βίντεο με πλάνα από επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας το 2025 κάνοντας απολογισμό

SBU

Το Κίεβο δημοσίευσε την Τετάρτη τα… greatest hits (κυριολεκτικά) στη Ρωσία το 2025. 

Η μονάδα Alpha της SBU (ουκρανική μυστική υπηρεσία) δημοσίευσε βίντεο με πλάνα από επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας το 2025, υποστηρίζοντας ότι χτυπήθηκαν 5 ρωσικά αεροδρόμια με την καταστροφή 15 αεροσκαφών, προκαλώντας ζημιές περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το βίντεο δείχνει χτυπήματα σε:

  • 11 μαχητικά και βομβαρδιστικά (Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31)
  • 3 ελικόπτερα (Mi-28, Mi-26, Mi-8)
  • 1 μεταγωγικό αεροπλάνο (An-26)
