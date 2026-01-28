Το Κίεβο δημοσίευσε την Τετάρτη τα… greatest hits (κυριολεκτικά) στη Ρωσία το 2025.

Ukraine’s SBU Alpha unit released footage of long-range strikes in 2025, claiming attacks on 5 Russian airfields and destruction of 15 aircraft, causing about $1 billion in damage.



The video shows hits on:

– 11 fighters and bombers (Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31)

– 3… pic.twitter.com/CI3WpIvKtt January 28, 2026

Η μονάδα Alpha της SBU (ουκρανική μυστική υπηρεσία) δημοσίευσε βίντεο με πλάνα από επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας το 2025, υποστηρίζοντας ότι χτυπήθηκαν 5 ρωσικά αεροδρόμια με την καταστροφή 15 αεροσκαφών, προκαλώντας ζημιές περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Το βίντεο δείχνει χτυπήματα σε:

11 μαχητικά και βομβαρδιστικά (Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24, MiG-31)

3 ελικόπτερα (Mi-28, Mi-26, Mi-8)

1 μεταγωγικό αεροπλάνο (An-26)

Πηγή: skai.gr

