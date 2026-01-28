Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η μελέτη του ΟΟΣΑ επισημαίνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην ελληνική εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια, όπως η εισαγωγή αξιολόγησης σχολικών μονάδων, η αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών και οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και προκλήσεις αποτυπώνει η νέα μελέτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με τίτλο «Ανασκόπηση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Βελτίωση των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων στην Ελλάδα», που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2026.

Η μελέτη καταγράφει τα βήματα προόδου που έχει πραγματοποιήσει η χώρα στον χώρο της εκπαίδευσης, με αιχμή μεταρρυθμίσεις όπως η καθιέρωση εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, η αναβάθμιση του ρόλου των εκπαιδευτικών με νέα επαγγελματικά καθήκοντα και διοικητικές αρμοδιότητες, αλλά και οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Όπως επισημαίνεται, «παρά τους οικονομικούς περιορισμούς του παρελθόντος, οι πρωτοβουλίες αυτές αναδεικνύουν ισχυρή δέσμευση για τη βελτίωση της ποιότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση», ενισχύοντας τη βάση για περαιτέρω εξέλιξη του τομέα.

Κύρια πλεονεκτήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

Στα θετικά στοιχεία που καταγράφει ο ΟΟΣΑ περιλαμβάνονται η επιτυχής υλοποίηση της αξιολόγησης σχολικών μονάδων, η αναβάθμιση της θέσης των εκπαιδευτικών, η προώθηση της ψηφιακής μετάβασης, καθώς και η αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών με έμφαση στην κριτική σκέψη και την επίλυση προβλημάτων.

Επιπλέον, η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση από την ηλικία των 4 ετών ενισχύει την προσβασιμότητα, ενώ οι στοχευμένες επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και εκσυγχρονισμό των τάξεων ενισχύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Να σημειωθεί η αξιοσημείωτη εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και η ενίσχυση της πρώιμης εκμάθησης ξένων γλωσσών, τα οποία σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη διαθεματικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Προκλήσεις και τομείς που χρήζουν βελτίωσης

Παρά τις προσπάθειες, η ανασκόπηση του ΟΟΣΑ επισημαίνει σαφείς τομείς που απαιτούν περαιτέρω προσαρμογές. Τα τελευταία αποτελέσματα των εξετάσεων PISA (2022) τονίζουν διακυμάνσεις στις επιδόσεις των μαθητών στη μαθηματική σκέψη και την κατανόηση κειμένου. Επιπλέον, κοινωνικοοικονομικές και γεωγραφικές ανισότητες εξακολουθούν να επηρεάζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στη μελέτη, «η συγκεντρωτική διακυβέρνηση σε κεντρικό επίπεδο πρέπει να αντιμετωπιστεί με προσοχή ώστε να μην περιορίζει την προσαρμοστικότητα των σχολικών μονάδων στις τοπικές ανάγκες», γεγονός που οδηγεί σε ανομοιογένεια μεταξύ περιφερειών όσον αφορά στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση ψηφιακών εργαλείων στην καθημερινή διδασκαλία παραμένει ανεπαρκής, δείχνοντας την ανάγκη για πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην τάξη.

Συστάσεις και στρατηγικές βελτίωσης

Ο ΟΟΣΑ προτείνει τη σταδιακή ενίσχυση της αυτονομίας των σχολικών μονάδων εντός ενός εθνικού πλαισίου συνοχής και ισότητας, όπως επίσης και τη σαφέστερη διατύπωση των ρόλων μεταξύ φορέων διακυβέρνησης. Κομβικό θεωρείται το χτίσιμο ικανοτήτων εφαρμογής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για τη μετάφραση των μεταρρυθμίσεων σε πρακτικά αποτελέσματα εντός της σχολικής τάξης.

Παράλληλα, προτείνεται η δημιουργία «συνεκτικών πλαισίων που συνδέουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με τη δια βίου μάθηση και σταδιοδρομία», η ενίσχυση της ποιότητας και προσβασιμότητας στην προσχολική εκπαίδευση μικρότερων παιδιών, αλλά και η διασφάλιση της ουσιαστικής ένταξης και αξιολόγησης των ψηφιακών πρωτοβουλιών.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2027 του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για την υλοποίηση των συστάσεων του ΟΟΣΑ, αλλά και γενικότερα για τη θωράκιση της ελληνικής εκπαίδευσης ως προς την ισότητα, την ποιότητα και την καινοτομία.

Ο Ρόλος των εξετάσεων PISA και η επόμενη ημέρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα επίσημα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων εξετάσεων PISA που πραγματοποιήθηκαν την άνοιξη του 2025, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. Στις εξετάσεις αυτές συμμετέχουν μαθητές και μαθήτριες 15 ετών, που αξιολογούνται στα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και τις φυσικές επιστήμες. Η φετινή έρευνα επεκτείνεται σε νέους τομείς, όπως τα αγγλικά και η ψηφιακή μάθηση, καλύπτοντας πάνω από 80 χώρες.

Επιπρόσθετα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρουσιάζει η επερχόμενη διεξαγωγή και δημοσιοποίηση των ευρημάτων της Διεθνούς Έρευνας για τη Διδασκαλία και τη Μάθηση – TALIS από τον ΟΟΣΑ μέσα στο 2026, μια έρευνα που θα αποτυπώσει πιο σφαιρικά τη σύγχρονη πραγματικότητα της ελληνικής εκπαίδευσης.

