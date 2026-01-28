Λογαριασμός
Το Ιράν σηκώνει το γάντι στις απειλές Τραμπ - «Θα απαντήσουμε όπως ποτέ άλλοτε»

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε», διαμήνυσε σήμερα η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στον ΟΗΕ

Ιράν_πύραυλοι

Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά θα αμυνθεί εάν προκληθεί, διαμήνυσε σήμερα η διπλωματική αποστολή της Τεχεράνης στα Ηνωμένα Έθνη.

«Το Ιράν είναι έτοιμο για διάλογο, που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τα (αμοιβαία) συμφέροντα. Αλλά αν πιεστεί, θα αμυνθεί και θα απαντήσει όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν» ανέφερε η αποστολή του Ιράν σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμά της απειλώντας ότι, αν δεν το κάνει, η Ουάσινγκτον θα εξαπολύσει νέα επίθεση, «πολύ χειρότερη» από την προηγούμενη.

