Μητσοτάκης: Συναντιέται αύριο με την Υπουργό ΕΔ της Γαλλίας

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Κατρίν Βοτρέν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 15:45, στο Μέγαρο Μαξίμου

Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 15:45, θα συναντηθεί με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας Κατρίν Βοτρέν, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Νωρίτερα, την υπουργό θα υποδεχθεί ο έλληνας ομόλογός της Νίκος Δένδιας. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί στον ναύσταθμο Σαλαμίνος στις 10.30 π.μ. και θα ακολουθήσει η συνάντηση των δύο υπουργών επί της πρώτης ελληνικής Φρεγάτας τύπου FDI-HN ("Belh@rra") «Κίμων».

