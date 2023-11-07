Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν πέντε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας πάνω από τη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσε σήμερα ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης του λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας, ο Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ, μέσω Telegram.
Το λιμάνι της Σεβαστούπολης, η βάση του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.
Η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014.
