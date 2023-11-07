Λογαριασμός
Η αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας κατέρριψε 5 drones της Ουκρανίας στη Σεβαστούπολη, λέει αξιωματούχος εγκατεστημένος από τη Μόσχα

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέστρεψαν πέντε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα της Ουκρανίας πάνω από τη Σεβαστούπολη, στη χερσόνησο της Κριμαίας, ανακοίνωσε σήμερα ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης του λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας

crimean bridge

Το λιμάνι της Σεβαστούπολης, η βάση του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιθέσεων.

Η Ρωσία προσάρτησε τη χερσόνησο της Κριμαίας το 2014.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

