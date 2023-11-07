Η περουβιανή υπουργός Εξωτερικών, η Άνα Σεσίλια Χερβάσι, υπέβαλε χθες Δευτέρα την παραίτησή της, εξαιτίας των αντιδράσεων σχετικά με το ταξίδι που έκανε η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε στις ΗΠΑ.

Στο Κογκρέσο, κοινοβουλευτικοί της αριστεράς αλλά και της δεξιάς κατηγόρησαν την κυρία Χερβάσι πως είπε ψέματα προκειμένου το κοινοβούλιο να εγκρίνει το ταξίδι της κυρίας Μπολουάρτε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αυτής υποτίθεται πως θα είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Τέτοια συνάντηση όμως δεν έγινε, ενώ ο κ. Μπάιντεν είχε κατ’ ιδίαν συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τους ομολόγους του της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ και της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς.

Η κυρία Χερβάσι διαβεβαίωνε πως είχε συμφωνηθεί με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πως θα γινόταν συνάντηση των δυο αρχηγών κρατών στο περιθώριο της συνόδου της συμμαχίας για την οικονομική ευημερία στην αμερικανική ήπειρο που διεξήχθη στην Ουάσιγκτον, όμως ματαιώθηκε λόγω «έλλειψης χρόνου».

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μπράιαν Νίκολς δήλωσε το Σάββατο κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε σε περουβιανό ραδιοφωνικό σταθμό ότι ο κ. Μπάιντεν και η κυρία Μπολουάρτε συζήτησαν «διμερή θέματα», παραδεχόμενος πως δεν έγινε επίσημη συνάντηση. Φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα εικονίζουν την αρχηγό του κράτους να συζητά με τον ομόλογό της σε διάδρομο του Λευκού Οίκου.

Το όνομα του ή της διαδόχου της κυρίας Χερβάσι αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα.

Την παραίτησή του υπέβαλε επίσης ο Γουστάβο Μέσα Κουάδρα, ο πρεσβευτής του Περού στις ΗΠΑ, που εξήγησε πως «ήταν υπεύθυνος για την προετοιμασία» του ταξιδιού.

Η πρώην αντιπρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε διαδέχθηκε τον Δεκέμβριο του 2022 στην προεδρία του Περού τον Πέδρο Καστίγιο, πρώην εκπαιδευτικό και συνδικαλιστή που είχε εκλεγεί με κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση και παραμένει προφυλακισμένος αφού αποπειράθηκε να διαλύσει το Κογκρέσο, με τους αντιπάλους του να τον κατηγορούν πως αποπειράθηκε «πραξικόπημα», για «συνωμοσία» και «ανταρσία». Ο πρώην αρχηγός του κράτους δηλώνει αθώος. Η κυβέρνηση της κυρίας Μπολουάρτε βρέθηκε αντιμέτωπη με κύμα διαδηλώσεων υποστηρικτών του Πέδρο Καστίγιο, που κατεστάλησαν με αιματηρό τρόπο· σε βάρος της διενεργείται έρευνα των εισαγγελικών αρχών για «γενοκτονία» αυτοχθόνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

