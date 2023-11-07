Δεκατέσσερις μετανάστες από τη Βενεζουέλα έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πυρκαγιάς στη Χιλή

Δεκατέσσερις μετανάστες από τη Βενεζουέλα, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά, έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε παραγκούπολη στην Κορονέλ, στη νότια Χιλή, ανακοίνωσε η δημοτική αρχή.
«Έχουμε τη λύπη να ανακοινώσουμε τον θάνατο 14 κατοίκων της κοινότητάς μας. Πρόκειται για τα μέλη τριών οικογενειών, οκτώ ανήλικα, έξι ενήλικα, τα οποία χάθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς η οποία κατέστρεψε το σπίτι τους», δήλωσε στον Τύπο ο Χαβιέρ Βαλένσια, ο αντιδήμαρχος της Κορονέλ, πόλης που βρίσκεται 530 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Σαντιάγο. Τα θύματα ήταν «οικογένειες από τη Βενεζουέλα», που ζούσαν σε κατάσταση ακραίας επισφάλειας, πρόσθεσε ο αιρετός, διευκρινίζοντας πως τα αίτια της πολύνεκρης καταστροφής παραμένουν άγνωστα προς το παρόν.
